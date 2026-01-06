الثلاثاء, 06-يناير-2026 الساعة: 04:23 م - آخر تحديث: 04:00 م (00: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً شديد البرودة في عدد من المحافظات

الطقس العاصف مستمر.. احذروا

الطقس العاصف مستمر.. احذروا
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً شديد البرودة في عدد من المحافظات، وبارداً إجمالاً في المرتفعات خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن يكون الطقس شديد البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، شمال إب وغرب الجوف مع امكانية تكوّن الصقيع على أجزاء منها.

في حين قد يكون الطقس بارداً إجمالاً في مرتفعات لحج والضالع وأبين وحجة، والمحويت وريمة وتعز وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خصوصاً كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع، والقادمين إلى المناطق الجبلية شديدة البرودة آنفة الذكر من صدمات البرد.








