حريق يلتهم "ورشة سيارات" في صنعاء

شب حريق هائل داخل ورشة لتشليح السيارات في منطقة شميلة بمديرية السبعين في العاصمة صنعاء.



وأوضحت مصلحة الدفاع المدني، أنه فور تلقي البلاغ عن الحادثة، تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ من فرع منطقة البليلي ونظرا لحجم الحريق تم تعزيزها بعربات إطفاء من منطقة حدة والسبعين وبغداد إلى مكان الحادثة، وتمكنت فرق الأطفاء من إخماد الحريق قبل انتشاره إلى المباني المجاورة في وقت قياسي.



وأشارت إلى أن الحريق تسبب في احتراق نصف محتويات الورشة من سيارات، ولفتت إلى أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الأسباب، بالإضافة إلى عدم توفر وسائل الأمن والسلامة العامة.



ونوهت مصلحة الدفاع المدني بأهمية الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة العامة، وتوفير وسائل الإطفاء الأولية، مؤكدة أن الوقاية تمثّل خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق.