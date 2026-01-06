الثلاثاء, 06-يناير-2026 الساعة: 10:31 م - آخر تحديث: 10:27 م (27: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - شب حريق هائل داخل ورشة لتشليح السيارات في منطقة شميلة بمديرية السبعين في العاصمة صنعاء

حريق يلتهم "ورشة سيارات" في صنعاء

المؤتمرنت -
حريق يلتهم "ورشة سيارات" في صنعاء
شب حريق هائل داخل ورشة لتشليح السيارات في منطقة شميلة بمديرية السبعين في العاصمة صنعاء.

وأوضحت مصلحة الدفاع المدني، أنه فور تلقي البلاغ عن الحادثة، تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ من فرع منطقة البليلي ونظرا لحجم الحريق تم تعزيزها بعربات إطفاء من منطقة حدة والسبعين وبغداد إلى مكان الحادثة، وتمكنت فرق الأطفاء من إخماد الحريق قبل انتشاره إلى المباني المجاورة في وقت قياسي.

وأشارت إلى أن الحريق تسبب في احتراق نصف محتويات الورشة من سيارات، ولفتت إلى أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة الأسباب، بالإضافة إلى عدم توفر وسائل الأمن والسلامة العامة.

ونوهت مصلحة الدفاع المدني بأهمية الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة العامة، وتوفير وسائل الإطفاء الأولية، مؤكدة أن الوقاية تمثّل خط الدفاع الأول لحماية الأرواح والممتلكات من مخاطر الحرائق.








