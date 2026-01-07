الأربعاء, 07-يناير-2026 الساعة: 04:50 م - آخر تحديث: 04:16 م (16: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودة

الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودة

المؤتمرنت -
الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودة
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر طقساً بارداً إلى شديدة البرودة في عدد من المحافظات والمرتفعات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع طقس بارد إلى شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، الضالع، البيضاء، غرب الجوف، جنوب مأرب وشمال إب مع احتمال تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

ومن المحتمل أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات حجة والمحويت وريمة وتعز ولحج وأبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من الأجواء الباردة وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف بسبب تكوّن الصقيع.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: ما تأثير القرنفل على صحة الدماغ؟
مجتمع مدني: ما سبب الشعور بالتعب المستمر؟
رياضة: بولبينة يقود الجزائر إلى ربع نهائي أفريقيا
اقتصاد: الدولار يستقر قرب أعلى مستوى
اقتصاد: إقرار فريق لمعالجة معوقات الاستثمار
رياضة: روسينيور مدرباً جديداً لتشيلسي
اقتصاد: الذهب عند أعلى ذروة في أسبوع
فنون ومنوعات: ما حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا؟
عربي ودولي: احتجاز مادورو وزوجته في السجن الفيدرالي
فنون ومنوعات: العثور على أندر أنواع القطط
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71391
عربي ودولي: روسيا تحصي خسائر أوكرانيا
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: الطقس العاصف مستمر.. احذروا
رياضة: نيجيريا تنتزع بطاقة التأهل من موزمبيق
عربي ودولي: 2025.. عام إبادة الإعلام في غزة
رياضة: مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
أخبار: صنعاء تُناقش زيادة تدفق المهاجرين
عربي ودولي: غارات إسرائيلية على لبنان
عربي ودولي: الخط الأصفر في غزة أداة للقتل والتَّدمير
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى
رياضة: مانشستر يونايتد يقيل مدربه أموريم
عربي ودولي: 71388 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
اقتصاد: الذهب يرتفع بأكثر من 1%
أخبار: 5 مصابين بنيران سعودية في صعدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026