أخبار
الاحتلال يرتكب 16 خرقاً لاتفاق غزة

الاحتلال يرتكب 16 خرقاً جديداً لاتفاق غزة

المؤتمرنت -
الاحتلال يرتكب 16 خرقاً جديداً لاتفاق غزة
ارتكبت قوات العدو الإسرائيلي ، منذ فجر اليوم الأربعاء ، 16 انتهاكًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تخللها تفجير منازل سكنية بـ "مدرعات" مُفخخة وعمليات نسف واسعة.

وذكرت وكالة سند للأنباء أن طائرة مسيّرة تابعة لقوات العدو ألقت ، صباح اليوم، قنبلة في محيط مفترق الشيخ ناصر شرقي مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، بينما قصفت مدفعية العدو شرقي مدينة غزة.

واشتعلت النيران في بناية سكنية جراء استهداف طائرة مسيرة صهيونية "كواد كابتر" مولد كهرباء على سطحها بالقنابل قرب مفترق السنافور بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

واستهدف العدو الاسرائيلي بقصف مدفعي، المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، ومناطق جنوب شرقي مخيم البريج للاجئين، وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن جيش العدو نفذ عمليات نسف وتفجير من خلال "مدرعات" مُفخخة، شرق وجنوب شرقي مدينة غزة، طالت العديد من منازل المواطنين المدنية والمنشآت السكنية.

كما أشارت المصادر إلى أن قوات العدو فجّرت ، مدرعة آلية (روبوت) مُفخخة في منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

وأفاد سكان محليون بأن طيران العدو الحربي شنّ غارات جوية، تزامنًا مع قصف مدفعي مكثف وإطلاق نار من الآليات العسكرية شرقي مدينة غزة.

وأطلق الطيران المروحي التابع لقوات العدو، صباح اليوم الأربعاء، النار شرقي مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، تزامنًا مع إطلاق الآليات العسكرية نيران رشاشاتها شرقي مخيم البريج للاجئين، وسط القطاع.

وشنّ طيران العدو الحربي، غارة جوية واحدة على الأقل، استهدفت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، بالإضافة لغارات أخرى طالت المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع.

واستهدف إطلاق نار من الآليات العسكرية الإسرائيلية مناطق شمالي مخيم البريج، وسط قطاع غزة، تزامنًا مع تنفيذ قوات العدو لعمليات نسف مباني سكنية شمالي القطاع.

كما شنّ طيران العدو الحربي غارة شرق مدينة غزة، بينما أطلقت آليات العدو نيرانها غربي مدينة رفح، جنوبي القطاع.








