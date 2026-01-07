الأربعاء, 07-يناير-2026 الساعة: 09:25 م - آخر تحديث: 09:20 م (20: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - عقد اليوم بصنعاء اللقاء الموسع الرابع للمشاكين في المهرجان الوطني الرابع للعسل اليمني (النحالين - الجمعيات - تجار ومسوقي العسل)

لقاء بصنعاء يناقش التحضيرات لمهرجان العسل

المؤتمرنت - إبراهيم الحجاجي -
لقاء بصنعاء يناقش التحضيرات لمهرجان العسل
عقد اليوم بصنعاء اللقاء الموسع الرابع للمشاكين في المهرجان الوطني الرابع للعسل اليمني (النحالين - الجمعيات - تجار ومسوقي العسل)، الذي أقامه مكتب الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وبتمويل وحدة المبادرات والمشاريع الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة.

وخلال اللقاء أشاد أمين العاصمة حمود عباد بالتفاعل والتحضير لإقامة المهرجان، مؤكدا النهج على المسار الذي يدفع بالزراعة نحو تحولات كبرى والتطوير بالشكل الصحيح، وأن العسل اليمني ما زال في طليعة الأعسال في العالم من حيث الشهرة والجودة، وأن المهرجان القادم سيشكل نقلة نوعية للعسل اليمني، منبها بعض التجار الابتعاد عن الممارسات التي تضر بسمعة وجودة العسل اليمني.

من جانبه أكد نائب مدير وحدة العسل يوسف القديمي على اهمية تكاتف الجهود لإنجاح المهرجان والاستفادة من الافكار والرؤى التي من شأنها أنجاح المهرجان وتطوير العمل في مجال العسل اليمني سواء النحالين والجمعيات او الانتاج والتسويق، حتى يكون عند مستوى الشهرة والجودة الأفضل على مستوى العالم.

بدوره أكد رئيس الجمعية اليمنية للنحالين وتجار العسل عبدالله يريم، ان انعقاد اللقاء يأتي والعسل اليمني حاضرٌ بقيمته، وباسمه، وبتاريخه، إلا أن واقع النحل وسوق العسل ليس كما يريده النحالين ومتتجي العسل ولا كما تستحقه اليمن.

وقال يريم إن النحل ليس مجرد حشرة، بل اقتصاد ريفي وأمن غذائي، وبيئة وزراعة وحياة، ومصدر رزق لآلاف الأسر اليمنية من الجبال إلى الوديان، إلا أنها تواجه مشاكل كبيرة، منها تراجع المراعي الطبيعية وقطع الأشجار التي تتغذى منها النحل، وغياب التنظيم الحقيقي لسوق العسل، بالاضافة دخول عسل مغشوش أو مستورد يضرب ثقة المستهلك بالعسل اليمني، وغياب التسويق المنظم والدعم الفني والرقابي، وعدم التمييز بمعايير حقيقية، حيث أن نحال يتعب سنة كاملة، وتاجر يلتزم بالجودة، ثم يُساوى بمن لا يلترم، مطالبا بشراكة حقيقية وتنظيم سوق العسل وحماية المنتج الوطني، اعتماد مواصفات واضحة تفرّق بين العسل الحقيقي والمغشوش، دعم النحال بالتدريب، لا بالشعارات، فتح قنوات تسويق داخلية وخارجية باسم اليمن، لا بأسماء وهمية، كما طالب بحماية شجرة السدر والغطاء النباتي من الاحتطاب وغيرها من العوامل، لأن من يحمي الشجرة يحمي العسل.

وألقيت كلمتان لمدير مكتب الزراعة بأمانة العاصمة محمد هاجر وبكيل طاهر عن الاتحاد التعاوني الزراعي، استعرضتا الاستعدادات والتحضيرات لإقامة المهرجان الوطني الرابع للعسل اليمني، لإظهاره بالصورة التي تليق بسمعة ومكانة وشهرة العسل اليمني، وبما يلبي تطلعات المشاركين والنحالين والجمعيات وتجار العسل، كما أشارت الكلمات الى اهمية العمل التشاركي والتعاوني لما من شأنه تطوير انتاج وتسويق العسل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: باريس ومارسيليا في قمة نارية غداً
عربي ودولي: الثلوج تلغي 140 رحلة جوية في باريس
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب والفضة
عربي ودولي: الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان
فنون ومنوعات: رجل أنجب 43 طفلاً من 5 نساء
علوم وتقنية: ما تأثير القرنفل على صحة الدماغ؟
عربي ودولي: الاحتلال يرتكب 16 خرقاً لاتفاق غزة
مجتمع مدني: ما سبب الشعور بالتعب المستمر؟
رياضة: بولبينة يقود الجزائر إلى ربع نهائي أفريقيا
أخبار: حريق يلتهم "ورشة سيارات" في صنعاء
اقتصاد: الدولار يستقر قرب أعلى مستوى
اقتصاد: إقرار فريق لمعالجة معوقات الاستثمار
أخبار: رئاسة النواب تناقش رسالة الحكومة
رياضة: روسينيور مدرباً جديداً لتشيلسي
اقتصاد: الذهب عند أعلى ذروة في أسبوع
فنون ومنوعات: ما حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا؟
عربي ودولي: احتجاز مادورو وزوجته في السجن الفيدرالي
فنون ومنوعات: العثور على أندر أنواع القطط
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71391
عربي ودولي: روسيا تحصي خسائر أوكرانيا
اقتصاد: بورصة الكويت تغلق على ارتفاع
أخبار: الطقس العاصف مستمر.. احذروا
رياضة: نيجيريا تنتزع بطاقة التأهل من موزمبيق
عربي ودولي: 2025.. عام إبادة الإعلام في غزة
رياضة: مصر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026