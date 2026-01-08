المؤتمرنت -

قناة اليمن اليوم تقيم دورة في مجال الذكاء الاصطناعي

دشنت قناة اليمن اليوم برنامجها التدريبي للعام 2026 بإقامة دورة في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العمل التلفزيوني.

واستهدفت الدورة عدداً من كوادر القناة، محررين ومعدين ومراسلين وفنيي مونتاج وجرافيكس.

وأكد المدير العام التنفيذي للقناة محمد أحمد العميسي أن هذه الدورة تعد باكورة لدورات سيتم إقامتها على مدار العام في مجالات متعددة، بهدف إكساب كوادر القناة المزيد من المعارف والخبرات المواكبة لكل جديد في مجال الإعلام المرئي.

وأشار إلى أن دورة الذكاء الاصطناعي ستعطي القناة دفعة جديدة إلى الأمام من خلال الاستفادة من التقنيات المتجددة التي يتسارع تطورها كل يوم وتُحدث تحولات نوعية في مختلف المجالات العلمية والإبداعية ومنها الإعلام.

وأضاف أن تدشين البرنامج التدريبي في القناة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بأهمية عقد الدورات التدريبية التي تؤهل العاملين للاستمرار في مسار تحديث العمل وتطوير الأداء وتعزيز الرسالة الوطنية للقناة مع الالتزام بالمهنية والمصداقية والثوابت التي تنص عليها أدبيات المؤتمر وتجسدها سياسته.