الخميس, 08-يناير-2026 الساعة: 05:00 ص - آخر تحديث: 03:51 ص (51: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
في زمن المواجهة الكبرى مع الكيان الصهيوني البغيض
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
تمكين الكوادر الكفؤة حتمية نتائجها نجاح تام
إبراهيم الحجاجي
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
موسوعة البروفيسور بن حبتور... حين يُرمم الفكر وجعَ الوطن المكلوم
عبدالقادر بجاش الحيدري
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - دشنت قناة اليمن اليوم برنامجها التدريبي للعام 2026 بإقامة دورة في مجال الذكاء الاصطناعي

قناة اليمن اليوم تقيم دورة في مجال الذكاء الاصطناعي

المؤتمرنت -
قناة اليمن اليوم تقيم دورة في مجال الذكاء الاصطناعي
دشنت قناة اليمن اليوم برنامجها التدريبي للعام 2026 بإقامة دورة في مجال الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العمل التلفزيوني.
واستهدفت الدورة عدداً من كوادر القناة، محررين ومعدين ومراسلين وفنيي مونتاج وجرافيكس.
وأكد المدير العام التنفيذي للقناة محمد أحمد العميسي أن هذه الدورة تعد باكورة لدورات سيتم إقامتها على مدار العام في مجالات متعددة، بهدف إكساب كوادر القناة المزيد من المعارف والخبرات المواكبة لكل جديد في مجال الإعلام المرئي.
وأشار إلى أن دورة الذكاء الاصطناعي ستعطي القناة دفعة جديدة إلى الأمام من خلال الاستفادة من التقنيات المتجددة التي يتسارع تطورها كل يوم وتُحدث تحولات نوعية في مختلف المجالات العلمية والإبداعية ومنها الإعلام.
وأضاف أن تدشين البرنامج التدريبي في القناة يأتي تنفيذاً لتوجيهات الأخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام بأهمية عقد الدورات التدريبية التي تؤهل العاملين للاستمرار في مسار تحديث العمل وتطوير الأداء وتعزيز الرسالة الوطنية للقناة مع الالتزام بالمهنية والمصداقية والثوابت التي تنص عليها أدبيات المؤتمر وتجسدها سياسته.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني
رياضة: نابولي ينجو من فخ فيرونا في الكالتشيو
مجتمع مدني: لماذا تستيقظ متوتراً كل يوم؟
فنون ومنوعات: ما حقيقة طلاق نانسي عجرم؟
اقتصاد: تراجع أسعار النفط
رياضة: باريس ومارسيليا في قمة نارية غداً
عربي ودولي: الثلوج تلغي 140 رحلة جوية في باريس
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب والفضة
عربي ودولي: الاحتلال يواصل اعتداءاته على لبنان
أخبار: صنعاء.. تمديد قانون دعم المرتبات
فنون ومنوعات: رجل أنجب 43 طفلاً من 5 نساء
علوم وتقنية: ما تأثير القرنفل على صحة الدماغ؟
عربي ودولي: الاحتلال يرتكب 16 خرقاً لاتفاق غزة
أخبار: الأرصاد يتوقع طقساً شديد البرودة
مجتمع مدني: ما سبب الشعور بالتعب المستمر؟
رياضة: بولبينة يقود الجزائر إلى ربع نهائي أفريقيا
أخبار: بدء صرف نصف معاش في صنعاء
أخبار: حريق يلتهم "ورشة سيارات" في صنعاء
اقتصاد: الدولار يستقر قرب أعلى مستوى
اقتصاد: إقرار فريق لمعالجة معوقات الاستثمار
أخبار: رئاسة النواب تناقش رسالة الحكومة
رياضة: روسينيور مدرباً جديداً لتشيلسي
اقتصاد: الذهب عند أعلى ذروة في أسبوع
فنون ومنوعات: ما حقيقة وفاة الفنان بسام كوسا؟
عربي ودولي: احتجاز مادورو وزوجته في السجن الفيدرالي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026