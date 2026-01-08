الخميس, 08-يناير-2026 الساعة: 06:44 م - آخر تحديث: 06:28 م (28: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 71 ألفا و395 شهيدا، و171 ألفا و287 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023

حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة

المؤتمرنت -
حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 71 ألفا و395 شهيدا، و171 ألفا و287 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، إنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، 4 شهداء، (3 انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض، وشهيد جديد)، فيما سجلت 7 إصابات.

وبينت الوزارة أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 425، فيما بلغ إجمالي الإصابات 1,206، كما جرى انتشال 688 جثمانا.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.








