الدكتور لبوزة يعزي بوفاة الشيخ عبدالله الغشمي

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم محمد لبوزة، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ عبدالله مقبل يحيى الغشمي.

وفي برقية العزاء التي بعثها لبوزة الى العميد حسين علي الغشمي ،واولاد الفقيد الشيخ بكر ،والدكتور سياف ،وعزام ،ونجم عبدالله مقبل يحيى الغشمي، وكافة ال غشم بمديرية خمر محافظة عمران ، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الشيخ عبدالله الغشمي بواسع رحمته وعظيم مغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا إليه راجعون".

