أخبار
استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة

9 شهداء بينهم 5 أطفال في قصف على غزة

المؤتمرنت -
9 شهداء بينهم 5 أطفال في قصف على غزة
استشهد 9 فلسطينيين، بينهم 5 أطفال، اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة.

ففي محافظة خانيونس جنوبي القطاع، استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان شقيقان، بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين.

وقالت مديرية الإسعاف والطوارئ في غزة، عبر بيان مقتضب: "3 شهداء بقصف شنته مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين في مواصي مدينة خانيونس".

وأفاد مصدر طبي بمستشفى ناصر، بوصول جثامين 3 فلسطينيين (سيدة وطفلان) جراء القصف الإسرائيلي، وهم: ليان أبو شقرة، وعبد الله وعمر العبادلة (5 و7 أعوام)، وفي وقت لاحق، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، إن عدد شهداء القصف الإسرائيلي على الخيمة ارتفع إلى 4.

من جهتها، أفادت مصادر محلية، بأن الهجوم الإسرائيلي تم بطائرة مسيرة انتحارية استهدفت خيمة النازحين الواقعة في شارع 5 بمواصي خانيونس. فيما استشهد شاب جراء إلقاء طائرة مسيرة "كواد كوبتر" قنبلة بمنطقة الشيخ ناصر شرقي المدينة.

وفي مخيم جباليا شمالي القطاع، استشهد شاب وأصيب 8 آخرون، بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت مدرسة تؤوي نازحين.

وأفادت مديرية الخدمات الطبية في بيان، بأن طواقمها "نقلت شهيدا و8 مصابين بينهم أطفال جراء الغارة الإسرائيلية"، فيما قال شهود عيان إن الغارة الإسرائيلية أدت لاشتعال حريق في المدرسة تمت السيطرة عليه.

ولاحقاً، شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة طالت مناطق شمال غربي مدينة غزة، بينها منطقة "موقع بدر" التي تضم مخيمات للنازحين.

كما أفادت مديرية الخدمات الطبية بغزة في بيان بإصابة 3 فلسطينيين باستهداف مسيرة من نوع "كواد كابتر" إسرائيلية مدرسة "خليفة" التي تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمالي القطاع.

وفي وقت سابق الخميس استشهدت طفلة بإطلاق نار من آليات إسرائيلية في مخيم جباليا، فيما استشهد شاب آخر جراء إلقاء طائرة مسيرة "كواد كوبتر" قنبلة بمنطقة الشيخ ناصر شرقي خانيونس.

ووقعت جميع الاعتداءات في مناطق انسحب منها جيش الاحتلال بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 11 أكتوبر 2025، حيث تواصل سلطات الاحتلال خروقاتها اليومية للاتفاق ما أسفر عن استشهاد 424 فلسطينيا وإصابة 1199 آخرين، وفق بيانات وزارة الصحة.

حصيلة جديدة
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفاً و395 شهيداً، و171 ألفاً و287 مصاباً.








