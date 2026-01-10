الإثنين, 12-يناير-2026 الساعة: 11:35 ص - آخر تحديث: 02:43 ص (43: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
المجلسُ الانتقاليُّ الجنوبيُّ الإماراتيُّ يُعلِنُ حلَّ ذاتِه
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
انقلاب قاسٍ في الطقس: استعدوا للعاصفة الشديدة

انقلاب قاسٍ في الطقس.. استعدوا

المؤتمرنت -
انقلاب قاسٍ في الطقس.. استعدوا
أفاد المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، بوجود كتلة هوائية شديدة البرودة تؤثر على المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية، متوقعاً طقساً شديد البرودة وبارداً خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز من المتوقع طقس شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب وأجزاء من محافظتي الجوف ومأرب مع تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

وأشارت إلى احتمال أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في مرتفعات لحج، والضالع وأبين وهضاب وصحارى شبوة وحضرموت والمهرة.

في حين قد يكون الطقس بارداً في أجزاء من مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.

وأنذر المركز المواطنين خصوصاً كبار السن والأطفال والمرضى في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة وشديدة البرودة.

ونصح المزارعين باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من الصقيع، والقادمين من المناطق الدافئة إلى المناطق الجبلية شديدة البرودة بارتداء الملابس الشتوية.








