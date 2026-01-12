الإثنين, 12-يناير-2026 الساعة: 11:36 ص - آخر تحديث: 02:43 ص (43: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
حافظ برشلونة على لقب كأس السوبر الإسباني للعام الثاني تواليا بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-2 في المباراة النهائية

برشلونة.. سوبر إسبانيا

برشلونة.. سوبر إسبانيا

برشلونة.. سوبر إسبانيا
حافظ برشلونة على لقب كأس السوبر الإسباني للعام الثاني تواليا بفوزه على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية، مساء الأحد.

تقدم برشلونة عبر نجمه البرازيلي رافينيا في الدقيقة 36، لكن مواطنه فينيسيوس جونيور سجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعد مجهود فردي رائع.

وعاد برشلونة ليتقدم بعد دقيقتين فقط بعدما تلقى مهاجمه المخضرم روبرت ليفاندوفسكي تمريرة رائعة من بيدري وضعها فوق حارس المرمى تيبو كورتوا إلا أن غونزالو غارسيا عادل النتيجة في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع عقب كرة ارتدت من العارضة.

وفي الشوط الثاني سجل رافينيا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 73 بعدما اصطدمت كرته بالمدافع راؤول أسينسيو، وفي الوقت بدل الضائع تلقى فرينكي دي يونغ البطاقة الحمراء بعد تدخله على كيليان مبابي.

وواصل برشلونة تفوقه على ريال مدريد للنهائي الثالث على التوالي، إذ كسبه في نهائي كأس السوبر العام الماضي 5-2 ثم نهائي كأس الملك شهر أبريل 2025 بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع برشلونة رصيده إلى 16 لقباً في كأس السوبر الإسباني، ليعزز موقعه في صدارة أكثر الأندية تتويجاً، مواصلاً فرض هيمنته التاريخية على البطولة، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند 13 لقباً.








