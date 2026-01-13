المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المهندس أحمد مسعود

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المهندس أحمد يحيى مسعود، أحد مهندسي الصوت في قناة اليمن اليوم، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في المجال الإعلامي.



وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى حسن يحيى مسعود ونجل الفقيد مجد أحمد مسعود، بمناقب الراحل واسهاماته في تأسيس وتطوير قناة اليمن اليوم، حيث كان مثالاً للموظف الكفو والمخلص في عمله.



وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأسرته وطاقم قناة اليمن اليوم كافة بهذا المصاب.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..