يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المهندس أحمد يحيى مسعود، أحد مهندسي الصوت في قناة اليمن اليوم، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المهندس أحمد مسعود

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المهندس أحمد مسعود
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المهندس أحمد يحيى مسعود، أحد مهندسي الصوت في قناة اليمن اليوم، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني في المجال الإعلامي.

وأشاد أبو راس في البرقية التي بعثها إلى حسن يحيى مسعود ونجل الفقيد مجد أحمد مسعود، بمناقب الراحل واسهاماته في تأسيس وتطوير قناة اليمن اليوم، حيث كان مثالاً للموظف الكفو والمخلص في عمله.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأبناء الفقيد وأسرته وطاقم قناة اليمن اليوم كافة بهذا المصاب.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..








