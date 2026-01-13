المؤتمرنت -

الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء باردة وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء، شمال كل من إب والضالع وغرب الجوف وجنوب مأرب مع احتمالية تكوّن الصقيع على أجزاء محدودة منها.



وقد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حجة والمحويت وريمة وتعز ولحج وأبين وهضاب وصحارى محافظتي شبوة وحضرموت.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية من الطقس البارد والشديد البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.

