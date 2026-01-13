الأربعاء, 14-يناير-2026 الساعة: 12:43 ص - آخر تحديث: 12:03 ص (03: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين، عبدالواحد أبوراس، اليوم مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، محمد الغنام

أبو راس: حريصون على تحقيق السلام

المؤتمرنت -
أبو راس: حريصون على تحقيق السلام
بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين، عبدالواحد أبوراس، اليوم مع مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، محمد الغنام، مجالات التعاون بين الوزارة ومكتب المبعوث الخاص.

وخلال اللقاء، جددّ نائب وزير الخارجية، تأكيد حرص صنعاء على تحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن، معرباً عن الأمل في أن يسهم تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى في إحراز تقدم ملموس في بقية الملفات الإنسانية، وبما ينعكس إيجاباً على جهود تحقيق السلام.

وأشاد بالدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص في إنجاح اتفاق تبادل الأسرى، مشيراً إلى جهوزية صنعاء واستعدادها للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق الإنساني الذي يحظى بأولوية لدى القيادة الثورية والسياسية.

وشددّ أبوراس على ضرورة تصحيح مسار عمل الأمم المتحدة في اليمن وبما يعيد الثقة ويصب في خدمة الشعب اليمني ويسهم في التخفيف من معاناته الإنسانية الناجمة عن العدوان والحصار اللذين يتعرض لهما اليمن منذ ٢٦ مارس ٢٠١٥م.

ولفت إلى استعداد وزارة الخارجية تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمنظمات العاملة في اليمن لتنفيذ مشاريعها في الميدان.

فيما جددّ مدير مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن التأكيد على التزام الأمم المتحدة بمواصلة بذل مساعيها وجهودها لتحقيق السلام في اليمن.








