المنخفض يعمّق معاناة النازحين في غزة

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، أن المنخفض الجوي المصحوب برياح شديدة وأمطار غزيرة الذي يشهده القطاع منذ يوم أمس الإثنين، تسبب بانجراف وتدمير 7 آلاف خيمة لنازحين في مخيمات النزوح بالقطاع.



وحذر المكتب في بيان، من التداعيات الإنسانية الكارثية الناتجة عن موجات البرد الشديد التي تضرب قطاع غزة من جديد، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الضحايا بسبب البرد والمنخفضات الجوية، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في القطاع في السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، بلغ 24 شهيدا من بينهم 21 طفلا، جميعهم من نازحي مخيمات الإيواء القسري.



وشدد المكتب على أن ما يجري، يعكس مؤشرا بالغ الخطورة على تصاعد حدة الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما في ظل الانعدام شبه الكامل لوسائل التدفئة، وغياب المأوى الآمن، والنقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة.



وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والنتائج المميتة، باعتبارها امتدادا لسياسات القتل البطيء والتجويع والتشريد، مطالبا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري والعاجل لتوفير مراكز إيواء آمنة، وإدخال مستلزمات التدفئة والإغاثة دون قيود، وإنقاذ ما تبقى من الأرواح قبل فوات الأوان.



والليلة الماضية، توفي 4 فلسطينيين في القطاع بينهم أطفال ونساء، جراء انهيارات لمبان وجدران آيلة للسقوط بفعل القصف الإسرائيلي ومرور منخفض جوي مصحوب برياح شديدة.



وتسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة بانهيار بقايا عدد من المنازل فوق ساكنيها، كما اقتلعت الرياح خيام النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، وخاصة تلك المقامة على شاطئ البحر مباشرة.