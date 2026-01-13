الأربعاء, 14-يناير-2026 الساعة: 12:43 ص - آخر تحديث: 12:03 ص (03: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، أن المنخفض الجوي المصحوب برياح شديدة وأمطار غزيرة الذي يشهده القطاع منذ يوم أمس الإثنين، تسبب بانجراف وتدمير 7 آلاف خيمة

المنخفض يعمّق معاناة النازحين في غزة

المؤتمرنت -
المنخفض يعمّق معاناة النازحين في غزة
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم، أن المنخفض الجوي المصحوب برياح شديدة وأمطار غزيرة الذي يشهده القطاع منذ يوم أمس الإثنين، تسبب بانجراف وتدمير 7 آلاف خيمة لنازحين في مخيمات النزوح بالقطاع.

وحذر المكتب في بيان، من التداعيات الإنسانية الكارثية الناتجة عن موجات البرد الشديد التي تضرب قطاع غزة من جديد، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الضحايا بسبب البرد والمنخفضات الجوية، منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في القطاع في السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، بلغ 24 شهيدا من بينهم 21 طفلا، جميعهم من نازحي مخيمات الإيواء القسري.

وشدد المكتب على أن ما يجري، يعكس مؤشرا بالغ الخطورة على تصاعد حدة الكارثة الإنسانية التي تهدد حياة الفئات الأكثر هشاشة، لا سيما في ظل الانعدام شبه الكامل لوسائل التدفئة، وغياب المأوى الآمن، والنقص الحاد في الأغطية والملابس الشتوية، إلى جانب استمرار القيود المفروضة على إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات اللازمة.

وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم والنتائج المميتة، باعتبارها امتدادا لسياسات القتل البطيء والتجويع والتشريد، مطالبا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري والعاجل لتوفير مراكز إيواء آمنة، وإدخال مستلزمات التدفئة والإغاثة دون قيود، وإنقاذ ما تبقى من الأرواح قبل فوات الأوان.

والليلة الماضية، توفي 4 فلسطينيين في القطاع بينهم أطفال ونساء، جراء انهيارات لمبان وجدران آيلة للسقوط بفعل القصف الإسرائيلي ومرور منخفض جوي مصحوب برياح شديدة.

وتسببت الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة بانهيار بقايا عدد من المنازل فوق ساكنيها، كما اقتلعت الرياح خيام النازحين في مختلف مناطق قطاع غزة، وخاصة تلك المقامة على شاطئ البحر مباشرة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: محمد إمام يُصاب مجدداً في “الكينغ”
عربي ودولي: قصف إسرائيلي على ريف درعا
اقتصاد: الذهب يتراجع وسط جني الأرباح
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: مقتل 17 عنصراً من "الشباب" الصومالية
اقتصاد: الدولار يواصل التراجع أمام اليوان
علوم وتقنية: 16 غذاء ومشروب لتعزيز المناعة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المهندس أحمد مسعود
مجتمع مدني: 7 علاجات منزلية لالتهاب الحلق
عربي ودولي: توغل إسرائيلي في جنوب سوريا
رياضة: ريال مدريد يقيل ألونسو ويعيّن أربيلوا
عربي ودولي: انتشار فيروسات قاتلة في غزة
رياضة: بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه
عربي ودولي: عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
فنون ومنوعات: فيروز تمرّ بـ”مرحلة صعبة”
قضايا وآراء: ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
اقتصاد: ارتفاع قياسي للذهب والفضة عالمياً
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
أخبار: الراعي يؤكد على أهمية توحيد الجهود
عربي ودولي: استشهاد 51 أسيراً في سجون الاحتلال
علوم وتقنية: 5 فواكه تساعدك على التعافي من الأمراض
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71419
علوم وتقنية: “ميتا” تحذف أكثر من نصف مليون حساب
عربي ودولي: غزة .. إرتفاع وفيات البرد الشديد الى 21
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026