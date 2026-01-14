الأربعاء, 14-يناير-2026 الساعة: 03:40 م - آخر تحديث: 02:49 م (49: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
في ذكرى 28 يوليو.. شراكة المؤتمر وأنصار الله خيار وطن لاصفقة سلطة
توفيق عثمان الشرعبي
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العنهمي

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العنهمي
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ/ عبدالحميد يحيى العنهمي، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمربالدائرة206 مديرية المنارآنس، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار أبو راس الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته التنظيمية، ومواقفه الوطنية في الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة، وحضوره السياسي والاجتماعي والخيري في اوساط الناس والمجتمعات المحلية.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد الشيخ/ علي عبدالحميد العنهمي وإخوانه وافراد الأسرة وكافة آل العنهمي بمديرية المنار آنس بمحافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون..








