المؤتمرنت -

الخارجية تحذّر الصهاينة من استمرار تدنيس المسجد الأقصى

أدّانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات، اقتحام المجرم ايتمار بن غفير المسجد الأقصى المبارك.



وحذّرت وزارة الخارجية في بيان ، مجرمي الحرب الصهاينة وقطعان المستوطنين من التدنيس المستمر للمسجد الأقصى، معتبرة ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واستفزازاً لمشاعر ما يزيد عن ملياري مسلم حول العالم.



وأكدت أن الصمت العربي والإسلامي هو من شجع الصهاينة على الاستمرار في الانتهاكات والاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى، موضحة أن المساس بالمسجد الأقصى سيفتح أبواب جهنم على الكيان الصهيوني، ويزعزع أمن المنطقة بأسرها.



وأشار البيان إلى أن المسجد الأقصى كان وسيبقى أحد أهم المقدسات الإسلامية، محذرة الكيان الصهيوني الغاصب من الاستمرار في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.



ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي، وفي المقدمة مجلس الأمن، إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإجبار الكيان الصهيوني على وقف اعتداءاته المتواصلة على المقدسات الإسلامية في القدس، وإنهاء عدوانه وحصاره واحتلاله للأراضي الفلسطينية.



وجددّت تأكيدها على الموقف المبدئي والثابت للجمهورية اليمنية المساند للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة حتى نيل حقوقه المشروعة.

