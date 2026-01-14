تحذير جديد من الأرصاد

الأربعاء, 14-يناير-2026 الساعة: 07:24 م - آخر تحديث: 07:22 م (22: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الأجواء الباردة وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الأجواء الباردة وشديدة البرودة في المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وذكر المركز في نشرته الجوية، أن من المتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة أثناء الليل والصباح الباكر في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء ومرتفعات لحج وأبين مع احتمال تكوّن الصقيع على أجزاء محدودة منها.

بينما قد تكون الأجواء باردة في مرتفعات حجة والمحويت وريمة وإب وتعز والجوف ومأرب وهضاب وصحارى محافظتي شبوة وحضرموت.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر .

ودعا المزارعين لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.








