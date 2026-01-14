الأربعاء, 14-يناير-2026 الساعة: 10:41 م - آخر تحديث: 07:42 م (42: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - اطلّع أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد اليوم على سير العملية الإنتاجية في عدد من المصانع وسبل تعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاع الصناعي

عُباد يؤكد دعم الدولة للإنتاج المحلي

المؤتمرنت -
عُباد يؤكد دعم الدولة للإنتاج المحلي
اطلّع أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد اليوم على سير العملية الإنتاجية في عدد من المصانع وسبل تعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاع الصناعي.

واستمع أمين العاصمة خلال تجوله بأقسام المصانع، من المسؤولين والكوادر الفنية إلى شرح مفصل حول آليات العمل والتقنيات المستخدمة في التصنيع بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية.

وناقش أمين عُباد مع مسؤولي المصانع، أبرز العوائق والعراقيل التي تواجه القطاع الصناعي في ظل التحديات الراهنة، والحلول المقترحة لتجاوزها.

وأكد الدكتور عُباد التزام الدولة والحكومة الكامل بتشجيع الإنتاج المحلي وتذليل الصعوبات التي تقف أمام الصناعات الوطنية.

وقال "إننا نحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة التي تضمن نمو القطاع الحيوي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني".

وأشاد أمين العاصمة، بتوجه رأس المال الوطني نحو الاستثمارات الإستراتيجية التي تعتمد بشكل أساسي على المواد الخام المحلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تخدّم المزارعين من خلال استيعاب منتجاتهم، ما يرفع من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ويحميها من الكساد خاصة في مواسم الوفرة.

ووجه كافة الجهات المعنية بالأمانة بإعطاء الأولوية المطلقة للمنتجات الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية شريطة التزامها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة وبأسعار تنافسية.. مشددّا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والعمل المستمر على تحسين الكفاءة الإنتاجية لتقديم سلع ذات جودة عالية وبأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
فنون ومنوعات: شيرين بصحة جيدة.. ومفاجأة قريبة؟
عربي ودولي: مقتل 4 مسلحين في باكستان
اقتصاد: الذهب والفضة عند قمتين جديدتين
اقتصاد: استقرار أسعار النفط
قضايا وآراء: المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
علوم وتقنية: دور المكسرات في تقوية العظام
عربي ودولي: 19 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة
علوم وتقنية: إشارة غامضة من حافة الكون تربك العلماء
فنون ومنوعات: محمد إمام يُصاب مجدداً في “الكينغ”
عربي ودولي: قصف إسرائيلي على ريف درعا
اقتصاد: الذهب يتراجع وسط جني الأرباح
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: مقتل 17 عنصراً من "الشباب" الصومالية
اقتصاد: الدولار يواصل التراجع أمام اليوان
عربي ودولي: المنخفض يعمّق معاناة النازحين في غزة
أخبار: أبو راس: حريصون على تحقيق السلام
علوم وتقنية: 16 غذاء ومشروب لتعزيز المناعة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى71424
أخبار: الأرصاد يتوقع أجواء شديدة البرودة
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المهندس أحمد مسعود
مجتمع مدني: 7 علاجات منزلية لالتهاب الحلق
عربي ودولي: توغل إسرائيلي في جنوب سوريا
رياضة: ريال مدريد يقيل ألونسو ويعيّن أربيلوا
عربي ودولي: انتشار فيروسات قاتلة في غزة
رياضة: بايرن ميونخ يعلن إصابة نجمه
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026