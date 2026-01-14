المؤتمرنت -

عُباد يؤكد دعم الدولة للإنتاج المحلي

اطلّع أمين العاصمة الدكتور حمود عُباد اليوم على سير العملية الإنتاجية في عدد من المصانع وسبل تعزيز الاستثمارات الوطنية في القطاع الصناعي.



واستمع أمين العاصمة خلال تجوله بأقسام المصانع، من المسؤولين والكوادر الفنية إلى شرح مفصل حول آليات العمل والتقنيات المستخدمة في التصنيع بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية.



وناقش أمين عُباد مع مسؤولي المصانع، أبرز العوائق والعراقيل التي تواجه القطاع الصناعي في ظل التحديات الراهنة، والحلول المقترحة لتجاوزها.



وأكد الدكتور عُباد التزام الدولة والحكومة الكامل بتشجيع الإنتاج المحلي وتذليل الصعوبات التي تقف أمام الصناعات الوطنية.



وقال "إننا نحرص على تقديم كافة التسهيلات اللازمة التي تضمن نمو القطاع الحيوي، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد الوطني".



وأشاد أمين العاصمة، بتوجه رأس المال الوطني نحو الاستثمارات الإستراتيجية التي تعتمد بشكل أساسي على المواد الخام المحلية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تخدّم المزارعين من خلال استيعاب منتجاتهم، ما يرفع من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية ويحميها من الكساد خاصة في مواسم الوفرة.



ووجه كافة الجهات المعنية بالأمانة بإعطاء الأولوية المطلقة للمنتجات الوطنية في المناقصات والمشتريات الحكومية شريطة التزامها بالمواصفات والاشتراطات الفنية المعتمدة وبأسعار تنافسية.. مشددّا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والعمل المستمر على تحسين الكفاءة الإنتاجية لتقديم سلع ذات جودة عالية وبأسعار تراعي الظروف المعيشية للمواطنين.