يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من تفاقم معاناة العائلات النازحة في قطاع غزة، مؤكدة أنها تواجه صعوبات جسيمة في الحصول على مياه شرب

العطش يهدِّد حياة النازحين في غزة
حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من تفاقم معاناة العائلات النازحة في قطاع غزة، مؤكدة أنها تواجه صعوبات جسيمة في الحصول على مياه شرب نظيفة، في ظل الظروف الإنسانية القاسية التي يعيشها القطاع.

وأوضحت الوكالة، في بيان نشرته اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي، أن آلاف النازحين في الملاجئ المكتظة يعتمدون بشكل شبه كامل على المياه التي تنقلها الأونروا عبر الشاحنات، ما يضطرهم إلى تقنين كل قطرة واستخدامها بحذر شديد لتلبية الاحتياجات الأساسية، من شرب وطهي ونظافة شخصية.

وأكدت الأونروا أن استمرار الوصول إلى المياه النظيفة يظل مسألة حيوية وضرورية للبقاء على قيد الحياة، محذّرة من أن أي انقطاع أو تراجع في الإمدادات قد يؤدي إلى تداعيات صحية وإنسانية خطيرة، خاصة في ظل الاكتظاظ ونقص الخدمات الأساسية في مراكز الإيواء.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي بدأ في السابع من أكتوبر 2023 واستمر لأكثر من عامين، كان قد دمر شبكات ومحطات ضخ مياه الشرب النظيفة في القطاع، ما دفع السكان للاعتماد على القليل مما توفره المنظمات الدولية من المياه والمساعدات الإنسانية، بسبب الصعوبات الكبيرة التي تواجهها في إدخال المساعدات للقطاع من قبل جيش الاحتلال.








