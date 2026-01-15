الخميس, 15-يناير-2026 الساعة: 01:34 ص - آخر تحديث: 12:06 ص (06: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
المؤتمر نت - بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ

بن حبتور يعزي بوفاة الشيخ علي القصيع

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الاستاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ/ علي بن علي القصيع، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر، عضو مجلس النواب الاسبق، شيخ مشائخ محافظة ريمة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

واشار نائب رئيس المؤتمر الى عدد من مناقب الفقيد، وحضوره السياسي والاجتماعي والخيري، واسهاماته التنظيمية كواحد من الالف المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام عام 1982م.

وفي برقية العزاء التي بعثها الى الشيخ/عبدالله بن علي القصيع، رئيس فرع المؤتمر بمديرية مزهر، عضو اللجنة الدائمة، وإخوانه، وكافة آل القصيع بمحافظة ريمة، عبّر نائب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.

سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"








