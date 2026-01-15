الخميس, 15-يناير-2026 الساعة: 04:30 م - آخر تحديث: 03:13 م (13: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - الإنذار المبكر يحذّر سكان هذه المحافظات

الإنذار المبكر يحذّر سكان هذه المحافظات

المؤتمرنت -
الإنذار المبكر يحذّر سكان هذه المحافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، شمال إب وغرب الجوف وجنوب مأرب مع احتمالية تكون الصقيع على أجزاء محدودة منها.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في مرتفعات الضالع ولحج وأبين وهضاب شبوة وحضرموت.

في حين قد تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في محافظات حجة، المحويت، ريمة وتعز.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ودعا المزارعين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: النفط يهبط بأكثر من 2%
عربي ودولي: روسيا تعلن إسقاط 34 مسيّرة أوكرانية
رياضة: ألباسيتي يقصي الريال من كأس الملك
رياضة: المغرب يكسر عقدته التاريخية في أمم إفريقيا
رياضة: السنغال تحسم التأهل لنهائي أمم افريقيا
فنون ومنوعات: شيرين بصحة جيدة.. ومفاجأة قريبة؟
عربي ودولي: مقتل 4 مسلحين في باكستان
اقتصاد: الذهب والفضة عند قمتين جديدتين
اقتصاد: استقرار أسعار النفط
قضايا وآراء: المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
علوم وتقنية: دور المكسرات في تقوية العظام
عربي ودولي: 19 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة
أخبار: الخارجية تحذّر الصهاينة من تدنيس الأقصى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العنهمي
علوم وتقنية: إشارة غامضة من حافة الكون تربك العلماء
فنون ومنوعات: محمد إمام يُصاب مجدداً في “الكينغ”
عربي ودولي: قصف إسرائيلي على ريف درعا
اقتصاد: الذهب يتراجع وسط جني الأرباح
أخبار: 3 شهداء بانفجار في صرواح مأرب
اقتصاد: ارتفاع أسعار النفط
عربي ودولي: مقتل 17 عنصراً من "الشباب" الصومالية
اقتصاد: الدولار يواصل التراجع أمام اليوان
عربي ودولي: المنخفض يعمّق معاناة النازحين في غزة
أخبار: أبو راس: حريصون على تحقيق السلام
علوم وتقنية: 16 غذاء ومشروب لتعزيز المناعة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026