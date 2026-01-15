المؤتمرنت -

الإنذار المبكر يحذّر سكان هذه المحافظات

توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أجواء شديدة البرودة وباردة في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات البيضاء، ذمار، صنعاء، عمران وصعدة، شمال إب وغرب الجوف وجنوب مأرب مع احتمالية تكون الصقيع على أجزاء محدودة منها.



ومن المحتمل أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في مرتفعات الضالع ولحج وأبين وهضاب شبوة وحضرموت.



في حين قد تكون الأجواء باردة إلى باردة نسبياً في محافظات حجة، المحويت، ريمة وتعز.



وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية من الأجواء الباردة والشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.



ودعا المزارعين إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية.