71441 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفاً و441 شهيداً و171 ألفاً و329 مصاباً.



وأفادت وزارة الصحة في غزة بوصول شهيدين آخرين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ 24 الماضية، و5 مصابين، لافتة إلى ارتفاع إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي إلى 451، والمصابين إلى 1251.



كما ذكرت أنه جرى انتشال 710 جثامين من تحت أنقاض البنايات التي دمرها الاحتلال، فيما لايزال آلاف تحت ركام المنازل والملاجئ والمدارس والمستشفيات التي استهدفها الجيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023.



وأكدت الوزارة وفاة مواطن وإصابة آخر نتيجة انهيار مبنى، ما يرفع عدد الضحايا جراء انهيار المباني منذ بداية فصل الشتاء إلى 25.