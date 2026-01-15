الخميس, 15-يناير-2026 الساعة: 06:14 م - آخر تحديث: 06:12 م (12: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
صنعاء تحتضن مهرجان العسل اليمني بنسخته الرابعة

صنعاء تحتضن مهرجان العسل اليمني بنسخته الرابعة

المؤتمرنت -
صنعاء تحتضن مهرجان العسل اليمني بنسخته الرابعة
تحتضن العاصمة صنعاء بعد غدِ السبت أولى فعاليات مهرجان العسل اليمني بنسخته الرابعة تحت شعار "اليمن موطن العسل".

يهدف المهرجان الذي تنظمه على مدى 6 أيام، أمانة العاصمة ووزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية، وقطاع الزراعة ووحدة تمويل المشاريع الزراعية والسمكية بالأمانة، إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العسل اليمني، والحفاظ على سمعته بوصفه أحد أهم المنتجات الوطنية ذات القيمة الغذائية والاقتصادية العالية.

كما يهدف إلى الترويج للعسل اليمني، وإحياء مكانته، وتسويق الماركات اليمنية لهذا المحصول النقدي عالمياً، إلى جانب ترسيخ ثقافة اعتبار العسل دواءً وغذاءً، وتنشيط الحركة التجارية المرتبطة به، فضلا عن تعزيز دوره في النمو الاقتصادي والوصول بمنتجاته إلى الاكتفاء الذاتي.

ويسعى المهرجان إلى الإسهام في إيجاد وعي مجتمعي بأهمية العسل، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات بين النحالين والتجار، وتعزيز الشراكة بين مختلف أطراف سلسلة العسل، بما يسهم في دعم هذا القطاع الحيوي وتحويله إلى رافد حقيقي للتنمية الاقتصادية في اليمن.

وأوضح ضابط سلسلة العسل والنحل ومنتجاتها ذياب الأشموري بأن المهرجان يتضمن إقامة معرض للترويج للمنتجات الوطنية، وكذا فعاليات وأنشطة توعوية وندوات علمية وثقافية في إنتاجية العسل، يديرها خبراء وباحثون في هذا المجال.

وأشار إلى أهمية المهرجان في التركيز على التوعية بأهمية مواكبة التطورات والتقنية الحديثة في إنتاج العسل اليمني وتسويقه، إلى جانب المواكبة الدائمة والترويجية لهذا المنتج، ورفع الوعي بضرورة استهلاك العسل المحلي ضمن النمط الغذائي اليومي للمجتمع.

وأكد الأشموري، أن المهرجان سيحظى بمشاركة واسعة من قبل جمعيات ومنتجي العسل ونحالي ومسوقي العسل من عدد من المحافظات.

ويُعتبر العسل اليمني من أجود أنواع وأصناف العسل في العالم، ويحظى بإقبال واسع لجودته العالية وسمعته وشهرته منذ القدم.

وهناك أنواع متفاوتة ومتنوعة من العسل اليمني منها السدر والسمر والضبي والصال والمراعي وغيرها، ويمتاز بتنوعه المناخي من حيث الأعسال الجبلية والوديان والصحارى.

ويدخل العسل في صناعة العديد من المستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل وله قيمة غذائية كبيرة، فضلاً عن استخداماته في معالجة العديد من الأمراض.








