رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المهندس مرشد ويس

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المهندس/ مرشد محمد ويس، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار أبو راس الى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته الوطنية طوال مسيرته العملية، كواحد من رجالات الحركة التعاونية، والذي ساهم بفاعلية كبيرة في وضع لبناتها الاولى، واعداد اللوائح والانظمة الخاصة بها ودعم المبادرات الذاتية .

وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد أنور مرشد محمد ويس، وإخوانه، وكافة أفراد الاسرة، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.



سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وكل ذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون..