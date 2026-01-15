الخميس, 15-يناير-2026 الساعة: 07:57 م - آخر تحديث: 07:50 م (50: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أشرف الأعور وزير شؤون القدس من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر

الاحتلال يمنع وزير شؤون القدس من دخول الضفة

المؤتمرنت -
الاحتلال يمنع وزير شؤون القدس من دخول الضفة
منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أشرف الأعور وزير شؤون القدس من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.

وقالت وزارة شؤون القدس في بيان اليوم، أن سلطات الاحتلال سلمت الوزير قرارا بمنعه من دخول الضفة بعد استدعائه للتحقيق، كما أمهلته 72 ساعة لتقديم اعتراض.

واعتبرت الوزارة القرار إجراءا تصعيدياً جديداً ضمن محاولات الاحتلال تقييد عمل المؤسسات الرسمية الفلسطينية في القدس والحد من نشاطها في دعم صمود الفلسطينيين ومتابعة قضاياهم.

وشدد على أنه يأتي أيضا في إطار السياسات الإسرائيلية المتواصلة لاستهداف القيادات المقدسية والمسؤولين الفلسطينيين في المدينة.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أصدر في مطلع العام الماضي قرارا بمنع أشرف الأعور من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: الذهب ينخفض مع جني الأرباح
عربي ودولي: الصومال.. مقتل 30 عنصراً من "الشباب"
اقتصاد: النفط يهبط بأكثر من 2%
عربي ودولي: 71441 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: روسيا تعلن إسقاط 34 مسيّرة أوكرانية
رياضة: ألباسيتي يقصي الريال من كأس الملك
رياضة: المغرب يكسر عقدته التاريخية في أمم إفريقيا
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة الشيخ علي القصيع
رياضة: السنغال تحسم التأهل لنهائي أمم افريقيا
فنون ومنوعات: شيرين بصحة جيدة.. ومفاجأة قريبة؟
عربي ودولي: مقتل 4 مسلحين في باكستان
أخبار: العطش يهدِّد حياة النازحين في غزة
أخبار: عُباد يؤكد دعم الدولة للإنتاج المحلي
اقتصاد: الذهب والفضة عند قمتين جديدتين
اقتصاد: استقرار أسعار النفط
أخبار: تحذير جديد من الأرصاد
قضايا وآراء: المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
علوم وتقنية: دور المكسرات في تقوية العظام
عربي ودولي: 19 عملاً مقاوماً في الضفة خلال 24 ساعة
أخبار: الخارجية تحذّر الصهاينة من تدنيس الأقصى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ العنهمي
علوم وتقنية: إشارة غامضة من حافة الكون تربك العلماء
فنون ومنوعات: محمد إمام يُصاب مجدداً في “الكينغ”
عربي ودولي: قصف إسرائيلي على ريف درعا
اقتصاد: الذهب يتراجع وسط جني الأرباح
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026