الاحتلال يعتقل 80 فلسطينياً من الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 80 فلسطينياً، على الأقل، من الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، اليوم، بأنّ قوات الاحتلال شنّت، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم، "عمليات اعتقال، وتحقيق ميداني واسعة طالت 80 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة، وطفلان، بالإضافة إلى أسرى سابقين".



وأوضح النادي أنّ "عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني توزعت على غالبية محافظات الضّفة، وتركزت في بلدة الشيوخ في محافظة الخليل، وفي بلدة كفر راعي بمحافظة جنين"، لافتاً إلى أنّ الاحتلال "يواصل التصعيد من عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني، بوتيرة متصاعدة، مع بداية هذا العام، وبشكل غير مسبوق ما بعد الإبادة، والتي استهدفت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، كعمليات انتقام جماعية".



وأشار البيان إلى أن الاحتلال "انتهج جملة من السياسات والجرائم في مختلف المناطق التي يقتحمها وينفذ فيها عمليات الاعتقال في الضّفة، وأبرز هذه السياسات عمليات التحقيق الميداني، والتي تشكل اليوم السياسة الأبرز التي ينفذها الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، دون استثناء".



واستناداً للمعلومات التي يوثقها نادي الأسير، فإن جيش الاحتلال وعند اقتحام المنازل بهدف التّحقيق الميداني، "يجبر العائلات الخروج من المنزل، وينفذ عمليات إرهاب بحقهم، وعمليات تخريب وتدمير داخل المنازل، قبل عملية الاعتقال أو الاحتجاز لاحقاً، كما يجبر المعتقلين على خلع ملابسهم، في ظل الأجواء الباردة جداً".



وجدّد البيان التأكيد على أنّ "كل جرائم الاحتلال الراهنّة، تشكّل امتداداً لنهج الاحتلال القائم منذ عقود طويلة لاستهداف الوجود الفلسطيني، وفرض المزيد من أدوات القمع والسيطرة والرقابة، إلا أنّ المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة يتمثل بمستوى كثافة الجرائم، سواء الجرائم المرافقة لعمليات الاعتقال، أو الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعسكرات".