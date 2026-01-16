الجمعة, 16-يناير-2026 الساعة: 08:40 م - آخر تحديث: 08:31 م (31: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - العاصفة تشتدّ في هذه المحافظات.. احذروا

العاصفة تشتدّ في اليمن.. احذروا

المؤتمرنت -
العاصفة تشتدّ في اليمن.. احذروا
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، طقساً بارداً وشديد البرودة في المرتفعات الجبلية والصحارى والهضاب الداخلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل أن يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، غرب الجوف وشمال إب، مع احتمال تشكل الصقيع (الضريب) على أجزاء منها.

ومن المتوقع أن يكون الطقس بارداً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، لحج وأبين وهضاب وصحاري شبوة وحضرموت والمهرة.

وحذر المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من الطقس البارد وشديدة البرودة خاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل والصباح الباكر.

ونصح المزارعين باتخاذ التدابير اللازمة لحماية محاصيلهم من التلف بسبب تكون الصقيع.








