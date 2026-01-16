الجمعة, 16-يناير-2026 الساعة: 11:44 م - آخر تحديث: 11:10 م (10: 08) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - بعد قرار مجلس الأمن.. بــيــان عــاجــل مــن صـنـعــاء

بعد قرار مجلس الأمن.. بــيــان عــاجــل مــن صـنـعــاء

المؤتمرنت -
بعد قرار مجلس الأمن.. بــيــان عــاجــل مــن صـنـعــاء
سخرت وزارة الخارجية والمغتربين من اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2812 (2026) الذي مدّد تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقارير شهرية حول ما وُصف بالهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأوضحت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، أن صنعاء استخدمت ورقة البحر الأحمر في سياق الضغط المشروع على الكيان الصهيوني لوقف حصاره وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني في غزة وكل فلسطين.

وأكدت أن عمليات الإسناد اليمنية بما في ذلك العمليات البحرية قد توقفت فور التوصل إلى الاتفاق المتعلق بوقف العدوان على غزة، وأن ذلك يُعد دليلاً دامغاً على أنها مرتبطة بالعدوان على غزة، وليست تهديداً دائماً أو عشوائياً للممرات الملاحية الدولية كما تُحاول بعض الأطراف الترويج له.

وثمن البيان، الموقف المتوازن لكل من روسيا والصين داخل مجلس الأمن، ورفضهما الانخراط في القرارات المسيّسة التي تتجاهل الحقائق وتكرّس سياسة الكيل بمكيالين.

كما أكدت وزارة الخارجية، أنه كان الأحرى بمجلس الأمن أن يصدر قرارات تضع حداً للعربدة الأمريكية في العالم ولا سيما العدوان على فنزويلا والتهديدات غير المسؤولة للجمهورية الإسلامية الإيرانية والدنمارك.

وجددّت التأكيد على حرص اليمن على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن مجلس الأمن أثبت مجدداً أنه مسيس ولا يضطلع بدوره المتمثل في حفظ السلم والأمن الدوليين وأنه مجرد أداة طيّعة بيد قوى بعينها تخدّم مصالحها على حساب القانون الدولي ومبادئ العدالة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: الريال لتجاوز أحزانه أمام ليفانتي!
فنون ومنوعات: محمد رمضان يحيي حفل ختام "الكان"
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
اقتصاد: النفط يرتفع بمقدار 1%
عربي ودولي: روسيا تسقط 106 مسيّرات أوكرانية
رياضة: برشلونة إلى ربع نهائي كأس إسبانيا
مجتمع مدني: مخاطر السكر المضاف أكبر من المتوقع
عربي ودولي: 7 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة
علوم وتقنية: عادة سيّئة تؤثّر على عمليّة الهضم
فنون ومنوعات: رامي إمام ينهي جدل "الأعلى أجراً"
فنون ومنوعات: حمود السمه يُرزق بطفل جديد
اقتصاد: الذهب ينخفض مع جني الأرباح
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 80 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: الصومال.. مقتل 30 عنصراً من "الشباب"
عربي ودولي: 1244 خرقاً إسرائيلياً في غزة
أخبار: أبو راس يعزي بوفاة المهندس مرشد ويس
أخبار: صنعاء تحتضن مهرجان العسل اليمني
اقتصاد: النفط يهبط بأكثر من 2%
عربي ودولي: 71441 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
عربي ودولي: روسيا تعلن إسقاط 34 مسيّرة أوكرانية
أخبار: الإنذار المبكر يحذّر سكان هذه المناطق
رياضة: ألباسيتي يقصي الريال من كأس الملك
رياضة: المغرب يكسر عقدته التاريخية في أمم إفريقيا
أخبار: بن حبتور يعزي بوفاة الشيخ علي القصيع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026