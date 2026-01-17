المؤتمرنت -

مؤتمريو سقطرى يرفضون جر المحافظة لصراعات الاجندة الخارجية

استنكرت قيادات المؤتمر الشعبي العام، في محافظة أرخبيل سقطرى، محاولة جر المحافظة الى الصراعات التي تخدم اجندات خارجية والسعي لفرض وصاية على الجزيرة عبر بعض المرتزقة الذين يمولهم الاحتلال الاماراتي من خلال محاولة اخراج مظاهرات لا علاقة لها بمواقف أبناء سقطرى ولا بأوضاعهم ومطالبهم الوطنية والتنموية .



وأكد بيان صادر عن قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة أرخبيل سقطرى أن مشاريع هؤلاء لا تخدم الوطن ولا سقطرى، بل تصب في خدمة أجندات خارجية إماراتية، تسببت في تجويع الشعب، وإفقاره، وسلب قراره، وتحويله إلى رهينة لمصالح ضيقة لا علاقة لها بالوطن خصوصا بعد فشل مخططاتهم المشبوهة مع ما يُسمّى بالمجلس الانتقالي.

وشدد البيان على وقوف المؤتمر الشعبي العام، ومعه كافة أبناء سقطرى من تنظيمات وأحزاب ومنظمات مجتمع مدني مع وحدة الوطن، ورفضهم القاطع لأي وصاية أو احتلال أو نهب لثروات الوطن، أو تمويل لمشاريع الفتنة والتمزيق بين أبناء الشعب اليمني، وسكان سقطرى على وجه الخصوص، مرحباً بأي مساعٍ أو دعم يأتي في إطار الحفاظ على مكتسبات الثورة والجمهورية والوحدة، ويصب في مصلحة الجمهورية اليمنية – حكومةً وشعبًا .

