14 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24ساعة

أفاد مركز معلومات فلسطين (معطى)، بأن الضفة الغربية المحتلة شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً ضد العدو الصهيوني ومستوطنيه.



وأوضح "معطى"، في تقرير احصائي أصدره اليوم السبت، أن عمليات المقاومة والحراكات النوعية والشعبية تنوعت بين؛ عملية تفجير عبوة ناسفة، وعمليتين تصدي لاعتداءات المستوطنين، و11 مواجهة وإلقاء حجارة.



يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.

