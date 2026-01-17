السبت, 17-يناير-2026 الساعة: 06:11 م - آخر تحديث: 04:57 م (57: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
14 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24ساعة

14 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24ساعة

المؤتمرنت -
14 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية خلال 24ساعة
أفاد مركز معلومات فلسطين (معطى)، بأن الضفة الغربية المحتلة شهدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 14 عملاً مقاوماً نوعياً وشعبياً ضد العدو الصهيوني ومستوطنيه.

وأوضح "معطى"، في تقرير احصائي أصدره اليوم السبت، أن عمليات المقاومة والحراكات النوعية والشعبية تنوعت بين؛ عملية تفجير عبوة ناسفة، وعمليتين تصدي لاعتداءات المستوطنين، و11 مواجهة وإلقاء حجارة.

يأتي ذلك في ظل تصعيد قوات العدو الإسرائيلي ومستوطنيه من اعتداءاتهم الممنهجة والمستمرة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة.








