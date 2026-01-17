المؤتمرنت -

صنعاء: تدشين مهرجان العسل اليمني الرابع

افتتح عضوا المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي والدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ومعهما القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح، اليوم المهرجان الوطني للعسل اليمني في موسمه الرابع، والذي أقامته أمانة العاصمة ممثلة بقطاع الزراعة بتمويل وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية.



وطاف النعيمي وبن حبتور والعلامة مفتاح، ومسؤولين آخرين بأجنحة المعرض وما تحتويه من منتجات العسل بأنواعه وأصنافه المختلفة.



واستمعوا من مسؤول قطاع الزراعة بالأمانة محمد هاجر ومدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بالأمانة عبدالله شرف الدين، إلى شرح حول أهداف المهرجان وأنشطته المختلفة ودوره في دعم وتعزيز سمعة وجودة العسل اليمني.



وفي الفعالية، عبر عضو السياسي الأعلى الدكتور بن حبتور عن الشكر للمنظمين لفعاليات المهرجان التي تحمل أبعادًا اقتصادية وثقافية واجتماعية وإنسانية، وفي المقدمة أمانة العاصمة على تنظيمها بين الحين والآخر لمثل هذا النشاط الاقتصادي الحيوي.



وحيا الدور الريادي للقائم بأعمال رئيس الوزراء، في دعم هذا النشاط وغيره من الأنشطة النوعية ومتابعته المستمرة للإنجازات التي تحدث هنا أو هناك في هذا الظرف الصعب بسبب ظروف العدوان والحصار السعودي والإماراتي.



وأعرب عن الشكر لنادي الوحدة على تنظيم هذا النشاط الإيجابي الذي هيأ وصول المنتجين والمسوقين والمستهلكين لهذا المنتج المتميز في خصائصه وجودته العالية، مؤكدًا أهمية تطوير الأنشطة العلمية والبحثية المتصلة بتنمية وتعزيز مختلف الجوانب المتصلة بعمليات الإنتاج والتسويق للعسل اليمني محليًا ودوليًا.



ولفت الدكتور بن حبتور إلى أن الإنسان اليمني الصامد في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة، أثبت للعالم أجمع أنه من خامة خاصة كما هو حال العسل اليمني ذو الخامة والنكهة والمذاق الخاص والمتميز.



وقال "نقدّر عاليًا توجيهات وموجهات قائد الثورة وكلماته التي يحظ فيها الناس على الصمود والثبات في سبيل تحرير القرار اليمني وكذا الإنسان الذي كُبّل بقيود متعددة على مدار المراحل السابقة المتعاقبة عليه وعدم إتاحة الفرصة الحقيقية له ليكون حرًا أبيًا شجاعًا ومعطاءً"، آملا في ختام كلمته النجاح للمهرجان وتحقيق غاياته الترويجية والتسويقية.



بدوره أشار القائم بأعمال رئيس الوزراء، إلى أهمية المهرجان التسويقي الخاص بهذا المنتج الاقتصادي المهم الذي يعمل فيه مئات الآلاف من أبناء اليمن في مستلزمات وتربية وإنتاجه وتسويقه وبيعه.



وأكد أن منتج العسل، أصبح من أهم المنتجات النقدية ذات القيمة الاقتصادية التي تخدّم الاقتصاد الوطني والذي لا يقل عن محصول البُن أهمية وشهرة متميزة إقليميًا ودوليًا، مبينًا أن الله حبى هذه البلدة الطيبة بغطاء نباتي متميز وطقس وأجواء ملائمة ومناسبة لإنتاج أجواد أنواع العسل على المستوى العالمي.



وبين العلامة مفتاح، أن قطاع العسل شهد خلال سنوات العدوان والحصار على اليمن قفزة نوعية من حيث العناية والاهتمام وزيادة حجم الإنتاج وذلك نتاجًا لعزم الإنسان اليمني وعدم استسلامه لتداعيات العدوان والحصار.



ولفت إلى أن حكومة التغيير والبناء والمؤسسات المدنية المعنية وذات الصلة معنية بالاهتمام بهذا المنتج والارتقاء المستمر به من كافة النواحي ورعاية النحل وضمان حمايتها بصورة مستمرة من مصادر التلوث كالمبيدات والسموم والقطع الجائر للأشجار التي تتغذّى عليها والعمل على تنمية مصادر غذائها.



وكشف بأن حكومة التغيير والبناء لديها برنامج مدروس وواعي لزراعة ملايين الشتلات للأشجار التي تعد مصادر تغذية للنحل وفي مقدمتها شجرة السدر، سيتم زراعة الملايين منها سنويًا على مستوى كافة المحافظات.



وبشّر القائم بأعمال رئيس الوزراء الجميع بهذا الشأن أن مشاتل في إحدى المحافظات أنتجت حتى اليوم أكثر من ثلاثة ملايين شتلة سدر في وقت يجري فيه دراسة الأشجار الأخرى ذات النفع المتعدد التي تغذّي النحل وتعّد مصدر غذاء المواشي وتتمتع بالخضرة والظل.



وقال "متجهون خلال الفترة من خمس إلى عشر سنوات بتحويل المرتفعات الجبلية والهضاب إلى غطاء نباتي وفق خطة مدروسة تُراعي الظروف المناخية والوضع المائي للبلد".



وأضاف "كل الجهات المعنية بإنتاج العسل معنية بتنفيذ الخطط الهادفة إلى زيادة الإنتاج من كافة الجوانب البيطرية وتهيئة الأجواء الملائمة لتكاثر هذا المخلوق الكريم وزيادة حجم الإنتاج بصورة مستمرة".



ووجه العلامة مفتاح، وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والزراعة والثروة السمكية والموارد المائية بالعمل على إيجاد مختبر مركزي بأعلى المواصفات العالمية يخدّم عملية التطوير وضمان الجودة لمنتج العسل الذي يدّر سنويًا مليارات الريالات.



وأكد العزم على إيصال العسل إلى مختلف الأسواق العالمية وكذا البن واللوز والمانجو وبقية المحاصيل الزراعية رغم أنف الأمريكي، والصهيوني وأدواتهما، متوعدًا كل من اشترك أو تسوّل له نفسه تخريب القطاع الزراعي واستهداف الشعب اليمني من عملاء أمريكا وإسرائيل عبر نشر السموم والآفات لتدمير الأشجار بأقسى العقوبات الرادعة وعدم التهاون مع أي مخرب لليمن.



ودعا القائم بأعمال رئيس الوزراء، المسوقين إلى تكثيف عملية التسويق للعسل اليمني في السوق المحلي بدل استيراد العسل المغشوش أو ذو الجودة المنخفضة.



واختتم العلامة مفتاح، كلمته بالقول "لدينا العزم الكامل لحماية المنتجات المحلية خاصة العسل من الغش والتزوير وكل من يثبت ممارسته للغش سيتم إضافة اسمه إلى القائمة السوداء وسيتعرض لعقوبات متعددة تتناسب مع حجم استهدافه لهذه المنتجات".







