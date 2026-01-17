السبت, 17-يناير-2026 الساعة: 07:41 م - آخر تحديث: 07:40 م (40: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
ما أَشبَهَ الليلةَ بِالبارِحَةِ في تَكرارِ جَريمَةِ الانفِصالِ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمر نت - نصائح لتقليل وقت استخدام الأطفال للشاشات

إليكم نصائح لتقليل وقت استخدام الأطفال للشاشات

المؤتمرنت -
إليكم نصائح لتقليل وقت استخدام الأطفال للشاشات
كشفت نتائج استطلاع رأي أميركي، أجراه مستشفى تخصصي للأطفال بجامعة ميشيغان، أن 83% من الآباء والأمهات يعتقدون أن الصحة النفسية للأطفال في الولايات المتحدة تتدهور.

سلامة الإنترنت
وفقاً لما نشره موقع شبكة "CNBC" الأميركية، يلقي الكثيرون باللوم على الشاشات، إذ أشار ثلاثة أرباع المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية بشكل عام يمثل مشكلة رئيسية للشباب الأميركي، بينما أشار 66% منهم تحديداً إلى سلامة الإنترنت.

وتتفق الصحفية المتخصصة في الصحة والعلوم، كاثرين برايس، وهي أم لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، مع آراء الآباء والأمهات الآخرين، قائلة إن "كل دقيقة يقضيها الأطفال أمام الشاشات هي دقيقة لا يكتسبون فيها مهارات حقيقية أو علاقات حقيقية أو تجارب حقيقية".

وقد تعاونت برايس مؤخراً مع جوناثان هايدت، مؤلفة كتاب "الجيل القلق"، لتأليف كتاب عن الشاشات واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في سن ما قبل المراهقة. يحمل الكتاب عنوان "الجيل المذهل: دليلك للمرح والحرية في عالم مليء بالشاشات".

وتضمن الكتاب بعض الاقتراحات للآباء الذين يرغبون في الحد من استخدام أطفالهم للأجهزة الإلكترونية، وشملت التوصيات ما يلي:

1. القدوة الحسنة
تقول برايس: "سيكون من الأسهل الحد من وقت استخدام أطفالك للشاشات إذا رأوك تحاول تحسين عاداتك أنت أيضاً". ويتفق الخبراء على أن تقديم القدوة الحسنة في السلوك الذي ترغب أن يتحلى به أطفالك هو مفتاح أساسي في تشكيل شخصياتهم.

قال الكاتب ثيو وولف، المعني بأساليب التربية، في مقال حديث على موقع شبكة "CNBC" الأميركية: "ينبغي أن يفكر الأب في الشخص الذي يريد أن يصبح عليه طفله. و أن يسأل نفسه: هل يُظهر هذه الصفات أمامه؟ وهل هناك أي شيء يفعله يتعارض مع القيم التي يريد غرسها فيه؟"، بل إنه يمكن أن يطلب من طفله محاسبته على الإفراط في استخدام هاتفه أو حاسوبه.

2. هواتف عائلية مشتركة
بدلاً من إعطاء كل طفل هاتفه الخاص، يمكن الحرص على توفير عدد من الهواتف العائلية المشتركة. تقترح برايس استخدام الهاتف الأرضي لمساعدة الأطفال على تنمية مهارات التواصل، وتشجيعهم على استخدامه للاطمئنان على أجدادهم أو الدردشة مع أصدقائهم. كما يمكن توفير هاتف عائلي بسيط للاستخدام بعد المدرسة أو عند زيارة الأصدقاء. وتشرح برايس أن هذا الهاتف العائلي يمكن أن "يأخذونه ويستخدمونه ثم يعيدونه".

3. تحمل المسؤولية المالية
تؤيد برايس تأجيل شراء الهواتف الذكية للأطفال حتى بلوغهم سن السادسة عشرة على الأقل، وهو ما توصي به أيضاً عالمة النفس جين توينغ. وإذا كان الآباء يرغبون في تأجيل ذلك لفترة أطول، فيمكنهم إخبار أبنائهم بضرورة دفع ثمن هواتفهم الذكية بأنفسهم. وتقول: "إذا أدركوا مسؤوليتهم المالية عنها، فمن المرجح ألا يحصلوا عليها حتى يبلغوا الخامسة والعشرين". بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد ذلك القرار في "تعليمهم دروساً مهمة حول العمل الجاد لتحقيق الأهداف".* وكالات








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: يونايتد يلدغ جاره بثنائية
فنون ومنوعات: اتهام شخص بسرقة القبور
علوم وتقنية: ما أفضل وقت لتناول التمر؟
أخبار: مؤتمريو سقطرى يرفضون جرّ المحافظة لصراعات الأجندة الخارجية
أخبار: رمضان يقترب.. متى يبدأ شهر شعبان؟
أخبار: صنعاء تعلّق على قرار مجلس الأمن
رياضة: الريال لتجاوز أحزانه أمام ليفانتي!
فنون ومنوعات: محمد رمضان يحيي حفل ختام "الكان"
اقتصاد: تراجع الأسهم الأوروبية
اقتصاد: انخفاض أسعار الذهب
اقتصاد: النفط يرتفع بمقدار 1%
أخبار: هزة أرضية جديدة تضرب عدن
عربي ودولي: روسيا تسقط 106 مسيّرات أوكرانية
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71455
أخبار: العاصفة تشتدّ في اليمن.. احذروا
رياضة: برشلونة إلى ربع نهائي كأس إسبانيا
مجتمع مدني: مخاطر السكر المضاف أكبر من المتوقع
عربي ودولي: 7 شهداء في قصف إسرائيلي على غزة
علوم وتقنية: عادة سيّئة تؤثّر على عمليّة الهضم
فنون ومنوعات: رامي إمام ينهي جدل "الأعلى أجراً"
فنون ومنوعات: حمود السمه يُرزق بطفل جديد
اقتصاد: الذهب ينخفض مع جني الأرباح
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 80 فلسطينياً من الضفة
عربي ودولي: الصومال.. مقتل 30 عنصراً من "الشباب"
عربي ودولي: 1244 خرقاً إسرائيلياً في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026