أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل علي سالم البِيض -نائب رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق- بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء

رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي سالم البِيض

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزّي بوفاة نائب رئيس الجمهورية الأسبق علي سالم البِيض
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل علي سالم البِيض -نائب رئيس الجمهورية اليمنية الأسبق- بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء.

وأشار رئيس المؤتمر إلى أن البِيض كان له شرف الإسهام في توقيع اتفاق إعادة تحقيق الوحدة اليمنية وقيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو 1990م، ويكفيه فخراً أنه -وبغض النظر عن التطوُّرات التي حدثت بعد ذلك وقضاء بقية حياته خارج اليمن- ظل متمسّكاً بهويته اليمنية، ومنادياً اليمنيين بالمحافظة على الوحدة اليمنية مهما كانت خلافاتهم.

وعبَّر أبوراس في برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد هاني وعمرو وبقية أفراد الأسرة الكريمة، باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وقواعد المؤتمر كافة، عن خالص تعازيه وعميق مواساته برحيل الفقيد البِيض.. سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أسرته وأهله وكل ذويه الصبر والسلوان..

"إنا لله وإنا إليه راجعون"








