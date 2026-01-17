المؤتمرنت -

71548 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 71 ألفا و548 شهيدا، و171 ألفا و353 مصابا.



وذكرت وزارة الصحة في غزة، اليوم، أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، شهيدا و6 إصابات، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.



وأوضحت أن إجمالي عدد الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 464 شهيدا، بالإضافة إلى 1,275 مصابا، فيما جرى انتشال 712 جثمانا.



وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت وفاة رضيعة تبلغ من العمر (27 يوما) نتيجة البرد الشديد، مما يرفع وفيات الأطفال نتيجة البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 8 وفيات.



وأوضحت أنه تمت إضافة 92 شهيدا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بياناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء من تاريخ 2 يناير إلى 16 يناير الجاري.