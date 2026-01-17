السبت, 17-يناير-2026 الساعة: 10:45 م - آخر تحديث: 09:45 م (45: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - توفيت رضيعة فلسطينية جراء البرد القارس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

البرد القارس يودي بحياة رضيعة في غزة

المؤتمرنت -
البرد القارس يودي بحياة رضيعة في غزة
توفيت رضيعة فلسطينية جراء البرد القارس في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية وغياب وسائل التدفئة داخل مناطق النزوح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، إن الطفلة، عائشة الأغا، البالغة من العمر 27 يوما، فارقت الحياة نتيجة التعرض الشديد للبرد.

وبحسب بيانات صحة غزة، ارتفعت حصيلة وفيات الأطفال جراء البرد داخل خيام النازحين إلى 8 منذ بداية موسم الشتاء الحالي.

وتسببت المنخفضات الجوية التي ضربت قطاع غزة خلال الفترة الماضية، بتطاير عشرات الآلاف من خيام النازحين وغرقها وتلفها، وسقوط عشرات المباني المتضررة من قصف إسرائيلي سابق على رؤوس سكانها.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة إسرائيلية استمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء.








