أخبار
المؤتمر نت - كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم، أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9350 أسيراً ومعتقلاً، حتى مطلع شهر يناير

9350 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال

المؤتمرنت -
9350 أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال
كشفت مؤسسات الأسرى الفلسطينية، اليوم، أن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي تجاوز 9350 أسيراً ومعتقلاً، حتى مطلع شهر يناير الحالي.

وأوضحت مؤسسات الأسرى في بيان مشترك، أن من بين الأسرى 53 أسيرة، منهن طفلتان، إضافة إلى نحو 350 طفلا، يحتجزهم الاحتلال في سجني مجدو وعوفر.

وبينت أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3385 معتقلا، فيما بلغ عدد من صنفهم الاحتلال تحت مسمى "المقاتلين غير الشرعيين" 1237 معتقلا، مشيرة إلى أن هذا الرقم لا يشمل جميع معتقلي غزة المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال والمصنفين ضمن هذه الفئة، كما أن هذا التصنيف يشمل أيضا معتقلين عربا من لبنان وسوريا.

وأشار البيان إلى أن نحو 50 بالمئة من إجمالي الأسرى والمعتقلين محتجزون دون تهم، سواء رهن الاعتقال الإداري أو ضمن فئة من يصنفهم الاحتلال "مقاتلين غير شرعيين"، وأن المعتقلين الإداريين وحدهم يشكلون أكثر من 36 بالمئة من إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال.

"جريمة مكتملة الأركان"
وفي سياق متصل، قالت حركة حماس، في بيان صدر اليوم، إن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال يواجهون ظروفا لا إنسانية، بينما وصفته بجريمة مكتملة الأركان، وسط صمت دولي.

وأضافت الحركة أن سلطات الاحتلال تتباهى بانتهاكات جسيمة تُرتكب بحق الأسرى، في حين تواصل إخفاء الأعداد الحقيقية لمعتقلي قطاع غزة والكشف عن مصيرهم.








