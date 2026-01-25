المؤتمرنت -

صنعاء تبحث آخر المستجدات مع موسكو

بحث نائب وزير الخارجية والمغتربين عبدالواحد أبوراس، اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، مع السفير الروسي لدى اليمن، يفغيني كودروف، آخر المستجدات على الساحتين اليمنية والإقليمية.



وخلال اللقاء أكد نائب وزير الخارجية عمق العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين والتطلع لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.



وأشاد بمواقف روسيا المتوازنة تجاه العدوان والحصار على اليمن بما في ذلك موقفها من القرار الأخير الذي اعتمده مجلس الأمن.



بدوره، أكد السفير الروسي لدى اليمن، دعم بلاده للجهود الرامية إحلال السلام في اليمن والتخفيف من المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

