المرتضى: جاهزون لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والطرف الآخر هو المُعرقل

أكد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، جهوزية اللجنة لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.



وقال المرتضى في تصريح نقلته قناة المسيرة، "تأخير قوائم الأسرى ليس من قبلنا وكشوفنا جاهزة من قبل جولة مسقط الأخيرة، والطرف الآخر هو من تأخر في تقديم قوائم الأسرى خلال الموعد المحدد بموجب اتفاق مسقط".



وأشار إلى أن هناك اختلاف بين الأطراف التابعة للسعودية حول تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، وبعض الأطراف التابعة للسعودية تُريد تنفيذ الصفقة لكن أطرافًا أخرى لا تريد تنفيذها حاليًا لحسابات سياسية واختلافات بينهم.



وعبر عن الأمل في أن تثمر جهود الأمم المتحدة للدفع بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى.. وقال" نحن جاهزون لتنفيذ الاتفاق ومستعدون للتعامل بإيجابية ومصداقية من أجل تنفيذ الاتفاق".



وأوضح المرتضى، أن تبادل القوائم هي المرحلة الأصعب في كل الاتفاقيات السابقة وتأخذ وقتاً خصوصا مع إشكاليات الطرف الآخر.. مؤكدًا أن الطرف الآخر ليس طرفًا واحدًا بل أطراف متعددة وكل طرف يحتفظ بمجموعة من الأسرى.



وأضاف "أبرمنا الاتفاق على أساس أن يُنفذ كاملاً وليس تنفيذًا جزئيًا وهذا ما نسعى إليه إن شاء الله خلال الفترة المقبلة".