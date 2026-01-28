الأربعاء, 28-يناير-2026 الساعة: 02:56 م - آخر تحديث: 02:11 م (11: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
تَمْخَّضَ الجبلُ فَوَلَدَ فَأْراً
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
نوفمبر.. إرادة شعبٍ لا يُقهَر
أحلام البريهي*
أخبار
المؤتمرنت -
الامين العام المساعد للمؤتمر يزور الفقيه ويطمئن على صحته
قام الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف بزيارة الاخ خالد الفقيه رئيس دائرة العلاقات العامة والسكرتارية عضو الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الى المستشفى للاطمئنان على صحته بعد اجرائه عملية جراحية كللت بالنجاح .
واطمأن الامين العام المساعد خلال الزيارة على صحة الفقيه ناقلا اليه
تحيات رئيس المؤتمر الشعبي العام الاخ صادق بن أمين ابوراس وقيادات المؤتمر وتمنياتهم له بسرعة الشفاء .

من جانبه عبر الفقيه عن شكره لرئيس وقيادات المؤتمر على اهتمامه ومتابعتهم لصحته مؤكدا انها في تحسن مستمر والحمد لله .
رافق الامين العام خلال الزيارة سكرتير رئيس المؤتمر فاهم الفضلي .








