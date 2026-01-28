الأربعاء, 28-يناير-2026 الساعة: 04:28 م - آخر تحديث: 04:27 م (27: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
توقعات باستمرار الأجواء الباردة والمغبرة

توقعات باستمرار الأجواء الباردة والمغبرة نسبياً

المؤتمرنت -
توقعات باستمرار الأجواء الباردة والمغبرة نسبياً
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، استمرار الأجواء الباردة والمغبرة نسبياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الصحراوية والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أجواء باردة ومغبرة نسبياً في محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وهضاب وصحارى محافظات شبوة وحضرموت والمهرة.

في حين قد تكون الأجواء باردة نسبياً في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز، الضالع، لحج، أبين.

ونبه المركز المواطنين في المناطق الصحراوية والهضاب الداخلية والمرتفعات الجبلية من الغبار خاصة كبار السن والأطفال والمرضى.

كما نبه المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية أو المسافرين إليها من الأجواء الباردة أثناء الليل والصباح الباكر.








