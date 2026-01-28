المؤتمرنت -

أسوأ الأطعمة والمشروبات لضغط الدم

يُعدّ ارتفاع ضغط الدم من أكثر الأمراض المزمنة انتشاراً، وغالباً ما يتطور بصمت دون أعراض واضحة، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية.



ويلعب النظام الغذائي دوراً محورياً في التحكم بمستويات ضغط الدم، خاصة مع الانتشار الواسع للأطعمة المصنّعة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الصوديوم، والدهون غير الصحية، والسكر المضاف، والمواد الحافظة.



وفي هذا السياق، سلط تقرير نشره موقع «فيري ويل هيلث» العلمي الضوء على أسوأ الأطعمة المصنّعة، والمشروبات التي قد تساهم في رفع ضغط الدم بشكل ملحوظ:



الوجبات المجمدة

عادةً ما تكون مستويات الصوديوم مرتفعة في الوجبات المجمدة، مثل البيتزا، والوجبات الجاهزة التي تباع بالمتاجر.



ويضيف المصنّعون كميات إضافية من الصوديوم إلى الوجبات المجمدة لإطالة مدة صلاحيتها، وتحسين نكهتها، حيث تحتوي بعض المنتجات على 25 في المائة، أو أكثر من الكمية اليومية الموصى بها من الصوديوم للبالغين.



وفقاً للإرشادات الغذائية، يجب ألا يتجاوز استهلاك الصوديوم 2300 مليغرام يومياً.



اللحوم المعالجة

قد تُعالج اللحوم لحفظها بإضافة الملح والتوابل والنتريت.



وتشير الدراسات إلى أن النتريت الموجود في اللحوم المعالجة قد يرفع ضغط الدم، وبالتالي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



ويعتقد الباحثون أن النتريت قد يزيد من التلف التأكسدي، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



المشروبات المُحلاة بالسكر

قد تزيد مشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، وغيرها من المشروبات المُحلاة بالسكر من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، خاصةً عند الإفراط في تناولها.



وتُعدّ المشروبات المُحلاة بالسكر أحد المصادر الرئيسة للسكر المُضاف، والذي قد يُسبب الالتهابات، وارتفاع ضغط الدم.



ووفقاً لإحدى الدراسات التحليلية، فإنّ الأفراد الذين يستهلكون كميات كبيرة من المشروبات المُحلاة بالسكر لديهم خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 12 في المائة أعلى مقارنةً بمن يستهلكون كميات أقل منها.



الوجبات الخفيفة المعبأة

تحتوي أنواع عديدة من رقائق البطاطس، والمقرمشات، والحلويات على نسبة عالية من الصوديوم، والدهون المشبعة، أو المتحولة، مما قد يُؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.



وقد يُؤدي الإفراط في تناول الوجبات الخفيفة المعبأة إلى الالتهابات، والإجهاد التأكسدي، واضطرابات في دهون الدم. وقد تُؤدي هذه العوامل إلى ارتفاع ضغط الدم.



جهاز لقياس ضغط الدم (رويترز)

الوجبات السريعة

الوجبات السريعة غالباً ما تكون غنية بالصوديوم، والدهون المشبعة، والمتحولة، والسكريات المضافة، مما يُسهّل إنتاجها بكميات كبيرة، وحفظها.



ومقارنةً بالأشخاص الذين يتناولون كميات قليلة من الوجبات السريعة، فإن الأشخاص الذين يستهلكون كميات أكبر منها يكونون أكثر عرضةً للإصابة بارتفاع ضغط الدم.



الأطعمة المقلية

تُعد الأطعمة المقلية، مثل الدجاج، والبطاطا المقلية، مصدراً شائعاً للصوديوم، والدهون المشبعة، والمتحولة، وكلها قد تُساهم في انسداد الشرايين، وارتفاع ضغط الدم.



الكحول

قد يُسبب الكحول ارتفاعاً حاداً ومزمناً في ضغط الدم.



يرتبط تناول ثلاثة مشروبات كحولية أو أكثر يومياً بزيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى أمراض القلب.



وهناك أيضاً أدلة على أن الكحول يؤثر على الجهاز العصبي المركزي، مما قد يُسبب ارتفاعاً في ضغط الدم مباشرةً بعد تناوله.



الأطعمة المعلبة

قد تُؤدي بعض الأطعمة التي تُحفظ في علب أو عبوات محكمة الإغلاق، مثل الطماطم المعلبة، أو التونة المعلبة، إلى ارتفاع ضغط الدم، نظراً لاحتوائها على نسبة عالية من الصوديوم.



ومن المثير للاهتمام أيضاً، وجود أدلة أولية تشير إلى أن مركبات البيسفينول، بما فيها البيسفينول أ (BPA) الموجودة في العديد من الأطعمة المعلبة، قد تؤثر على الهرمونات، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

