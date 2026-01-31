السبت, 31-يناير-2026 الساعة: 08:55 م - آخر تحديث: 08:01 م (01: 05) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين، من استمرار كيان العدو الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها العدوان السافر الذي استهدف اليوم مدنيين وأعيانًا مدنية، وأسفر عن استشهاد وجرح العشرات.

اليمن تحذّر الكيان الصهيوني من استمرار جرائم الإبادة الجماعية بغزة
حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين، من استمرار كيان العدو الصهيوني في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها العدوان السافر الذي استهدف اليوم مدنيين وأعيانًا مدنية، وأسفر عن استشهاد وجرح العشرات.

واعتبرت وزارة الخارجية في بيان صادر عنها، استهداف العدو الصهيوني للمدنيين والأعيان المدنية، انتهاكًا صارخًا وسافرًا لاتفاق وقف إطلاق النار، ولجميع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.

وأكدت أن العدوان الصهيوني، يمثل تصعيداً خطيراً يقوّض الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، ويُنذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، ويُفاقم من الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي، ولاسيما مجلس الأمن، بمسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف العدوان الصهيوني، وضمان حماية المدنيين، وتأمين النفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

ودعت وزارة الخارجية الدول العربية والإسلامية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية والدينية تجاه الشعب الفلسطيني، واتخاذ خطوات عملية وجادة من شأنها إجبار كيان العدو الصهيوني على إنهاء عدوانه ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة.

وجددت التأكيد على أن الولايات المتحدة الأمريكية تُعد شريكاً رئيسياً للكيان الصهيوني في جرائمه وعدوانه المستمر، وتتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عمّا يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

كما جددّت وزارة الخارجية تأكيد موقف الجمهورية اليمنية الثابت الداعم والمساند للشعب الفلسطيني، ووقوفها إلى جانبه حتى إنهاء العدوان، ورفع الحصار، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشريف.








