نزول ميداني للمنشآت الطبية الحكومية

دشن المجلس الطبي، اليوم، المرحلة الأولى من أعمال النزول والتفتيش الميداني في عدد من الهيئات والمستشفيات والمراكز والمختبرات الحكومية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.



ويهدف النزول الميداني، للتأكد من حصول الكوادر الطبية والصحية والصيدلانية على تراخيص مزاولة المهنة ومعالجة أوضاع التراخيص المنتهية بما ينسجم مع القوانين واللوائح المنظمة للمهن الطبية، وتوزيع البروشورات الخاصة بدليل مزاولة المهن الطبية والصيدلانية.



وفي التدشين أوضح وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الانضباط المهني وتنظيم ممارسة المهن الطبية المختلفة بما ينعكس إيجاباً على مستوى أداء الكوادر الصحية وجودة الخدمات المقدمة للمرضى ويسهم في حماية المهنة من الدخلاء وغير المؤهلين.



وبين أن النزول الميداني للمنشآت الصحية الطبية الحكومية يهدف للتحقق من استكمال الكوادر لملفاتها وحصولها على مزاولات المهنة وإصلاح أوضاع من يعملون منذ سنوات بصورة غير صحيحة.



ولفت الوزير شيبان إلى أن هذا الإجراء لحماية الكادر الطبي والمواطنين، كونه لا تجوز مزاولة المهنة الصحية إلا بعد أخذ رخصة المزاولة من المجلس الطبي المفوض من قبل وزارة الصحة والبيئة.



واعتبر حصول الكوادر الطبية والصحية على مزاولة المهنة خطوة لإصلاح وضع العاملين في القطاع الحكومي، منوهاً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل النزول للقطاع الطبي الخاص.



وأشاد وزير الصحة بجهود المجلس الطبي في تحسين جودة أدائه والنهوض بالمهن الطبية وحماية حقوق المرضى والرقابة على أداء مزاولي المهنة، ومواكبة التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد ومواجهة آثار وتداعيات العدوان والحصار طبيًا وصحيًا.



من جانبه أكد رئيس المجلس الطبي الدكتور عبدالكريم شيبان، أن أعمال الرقابة والتفتيش ستنفذ بمهنية ومسؤولية وبما يحقق المصلحة العامة للقطاع الصحي.. داعيا جميع الجهات والكوادر المستهدفة إلى التعاون الكامل مع فرق التفتيش واستكمال أوضاعها القانونية.



وأوضح أن النزول الميداني لمراقبة الكادر الصحي ومدى التزامه بوجود شهادة المزاولة من عدمه، لتحسين وضع الكوادر وكذا الوضع الصحي في البلاد، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من النزول الميداني تبدأ في أمانة العاصمة على مستوى المستشفيات والمراكز الحكومية وبعده ستنطلق في عموم المحافظات.



وأشار إلى أن هناك الكثير من الكوادر الصحية والطبية لا توجد لديها شهادة مزاولة مهنة مما ينعكس على الوضع المهني، مبيناً أن المرحلة الثانية ستشمل المنشآت الخاصة.



وكان رئيس المجلس الطبي، ومعه الأمين العام المساعد للمجلس الدكتور أمين الجنيد، اطلعا على سير أعمال اللجان الميدانية في مستشفى الكويت الجامعي والمركز الوطني لمختبرات الصحة العامة وغيرها من المنشآت الصحية.



وحثا اللجان على توعية الكوادر الطبية والصحية وتعريفها بدليل مزاولة المهن الطبية والصحية والتحول نحو العمل الإلكتروني وتعميم نظام الأتمتة لتسهيل خدمات المجلس.



وأكد الدكتور شيبان والدكتور الجنيد أن الدليل يهدف إلى حصر وتوثيق الكوادر الطبية والصحية التي حصلت على تراخيص مزاولة المهنة التي على ضوئها يحق لها ممارسة المهنة.

