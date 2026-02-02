الإثنين, 02-فبراير-2026 الساعة: 08:08 م - آخر تحديث: 07:02 م (02: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
مناقشة الوضع التمويني لمادة الغاز لشهر رمضان

المؤتمرنت -
مناقشة الوضع التمويني لمادة الغاز لشهر رمضان
ناقش وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، مع القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، اليوم، الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي مع قدوم شهر رمضان المبارك.

واستمع وزير النفط والمعادن، إلى شرح عن خطة الشركة وجهودها لتوفير مادة الغاز وتلبية احتياج المواطنين واستقرار الوضع التمويني في عموم المحافظات الحرة، إضافة إلى جهود الشركة في تنفيذ برنامج استبدال الأسطوانات التالفة بأخرى مصانة قابلة للتداول لما من شأنه الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.

وأشاد الوزير الأمير بجهود قيادة الشركة في استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز، وتلبية احتياج المواطنين وتسهيل حصولهم عليها بكل سهولة سواء في عواصم المحافظات أو المديريات.. مشددا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان.

ونوه بما قامت به الشركة من جهود في تنفيذ برنامج استبدال الأسطوانات التالفة بأسطوانات مصانة في أمانة العاصمة والمحافظات حرصا على سلامة المواطنين.

من جانبه، أفاد القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، بأن لدى الشركة كميات كبيرة من الغاز لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات العاملة بالغاز وخاصة مع قدوم الشهر الفضيل.. مؤكدا استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز في عموم المحافظات والمديريات.

ولفت إلى أن الشركة مستمرة في تنفيذ المرحلة الاولى من استبدال الأسطوانات التالفة تنفيذا لموجهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج الحكومة.

حضر الاجتماع مديرو دائرة التخطيط والجودة الشاملة أمين الشباطي، والشئون القانونية ماجد الكولي، والتجارية إسماعيل الوادعي، والمراجعة الداخلية عبدالعزيز سلطان.








