مناقشة الوضع التمويني لمادة الغاز لشهر رمضان

ناقش وزير النفط والمعادن الدكتور عبدالله الأمير، مع القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي، اليوم، الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي مع قدوم شهر رمضان المبارك.



واستمع وزير النفط والمعادن، إلى شرح عن خطة الشركة وجهودها لتوفير مادة الغاز وتلبية احتياج المواطنين واستقرار الوضع التمويني في عموم المحافظات الحرة، إضافة إلى جهود الشركة في تنفيذ برنامج استبدال الأسطوانات التالفة بأخرى مصانة قابلة للتداول لما من شأنه الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.



وأشاد الوزير الأمير بجهود قيادة الشركة في استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز، وتلبية احتياج المواطنين وتسهيل حصولهم عليها بكل سهولة سواء في عواصم المحافظات أو المديريات.. مشددا على أهمية بذل المزيد من الجهود لتلبية احتياجات المواطنين خاصة خلال شهر رمضان.



ونوه بما قامت به الشركة من جهود في تنفيذ برنامج استبدال الأسطوانات التالفة بأسطوانات مصانة في أمانة العاصمة والمحافظات حرصا على سلامة المواطنين.



من جانبه، أفاد القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، بأن لدى الشركة كميات كبيرة من الغاز لتلبية احتياجات المواطنين وكافة القطاعات العاملة بالغاز وخاصة مع قدوم الشهر الفضيل.. مؤكدا استقرار الوضع التمويني لمادة الغاز في عموم المحافظات والمديريات.



ولفت إلى أن الشركة مستمرة في تنفيذ المرحلة الاولى من استبدال الأسطوانات التالفة تنفيذا لموجهات القيادة الثورية والسياسية وبرنامج الحكومة.



حضر الاجتماع مديرو دائرة التخطيط والجودة الشاملة أمين الشباطي، والشئون القانونية ماجد الكولي، والتجارية إسماعيل الوادعي، والمراجعة الداخلية عبدالعزيز سلطان.