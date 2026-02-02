الإثنين, 02-فبراير-2026 الساعة: 08:08 م - آخر تحديث: 07:02 م (02: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - وقفت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، أمام مستجدات الأوضاع وتداعيات التصعيد الأمريكي والصهيوني في المنطقة.

الشورى يدين التصعيد الأمريكي والصهيوني في المنطقة

المؤتمرنت -
الشورى يدين التصعيد الأمريكي والصهيوني في المنطقة
وقفت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، أمام مستجدات الأوضاع وتداعيات التصعيد الأمريكي والصهيوني في المنطقة.

وفي اجتماعها الذي استهل بقراءة الفاتحة على روح عضو المجلس الشيخ حسين غثاية، بحضور نائبي رئيس المجلس عبده الجندي وضيف الله رسام، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس وأمين عام المجلس علي عبد المغني، أدانت اللجنة التهديدات الاستفزازية الصادرة عن الإدارة الأمريكية تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واعتبرت اللجنة الصلف والبلطجة الأمريكية تجاه إيران انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول ومحاولة يائسة لفرض أجندة الهيمنة وتأجيج الصراعات وتهديد السلم في المنطقة.

وأكدت وتضامن ووقوف اليمن قيادة وشعباً إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأييد خياراتها في الردع والتصدي للبلطجة الأمريكية.

ونددت اللجنة باستمرار العدو الصهيوني في ارتكاب مجازر الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني.. معتبرةً استهداف المدنيين وتدمير الأحياء السكنية والمنشآت العامة في غزة ولبنان انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق الدولية والإنسانية.

واستهجنت بشدة حالة الخذلان والصمت العربي المعيب تجاه ما يتعرض له أبناء الأمة من استهداف.. مؤكدة أن هذا التواطؤ المخزي شجع العدو الصهيوني والأمريكي على المضي في غطرستهما.

وأكدت اللجنة أن هذا التمادي الإجرامي يعكس الوجه القبيح لهذا الكيان الذي يسعى من خلال التصعيد العسكري إلى زعزعة استقرار المنطقة بالكامل، وخرق كافة تفاهمات وقف إطلاق النار دون مبالاة بالتبعات الكارثية.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها تقرير اللجنة المجتمعية لشهر رجب واستمعت من نائب رئيس اللجنة المهندس لطف الجرموزي إلى عرض حول ما تم تنفيذه من أنشطة مجتمعية وميدانية من قبل الأعضاء والتي بلغت 339 نشاطا مجتمعيا وثقافيا ومبادرة مجتمعية.

وأشادت بالنشاط المجتمعي للجنة ولأعضاء المجلس في المشاركة الفاعلة في مختلف الفعاليات والأنشطة الميدانية والمجتمعية.

وشددت اللجنة الرئيسية على اللجان الدائمة سرعة إنجاز التقارير التقييمية لمستوى الأداء، والبدء في صياغة الخطط والبرامج الزمنية للعام المقبل.

وأكدت على ضرورة أن تستند الخطط القادمة إلى أولويات المرحلة الراهنة، بما يسهم في تعزيز الدور الرقابي والاستشاري للمجلس، ومواكبة التوجهات العامة للدولة في خدمة المجتمع وتحسين الأداء المؤسسي.

وناقشت اللجنة تقرير لجنة البيئة والسياحة حول التحطيب وأثره على الغطاء النباتي، واستعرضت ما تضمنه من محاور متعلقة بالوضع الراهن للغطاء النباتي والآثار المترتبة على التحطيب الجائر وما خلص إليه التقرير من استنتاجات وتوصيات.

وأكد المجتمعون أن الحفاظ على الثروة النباتية يمثل، خط الدفاع الأول عن حياة الإنسان، وصمام أمان للتوازن البيئي والمناخي في البلاد.

وحذرت اللجنة من الخطورة البالغة لاستمرار الاحتطاب العشوائي الذي يؤدي إلى تدمير المحميات الطبيعية وتوسيع رقعة التصحر.. مشددة على ضرورة تفعيل القوانين النافذة والرقابة الميدانية لحماية المساحات الخضراء باعتبارها ملكية عامة وثروة وطنية لا يجوز المساس بها.

وأقرت اللجنة تقرير لجنة البيئة والسياحة مع استيعاب الملاحظات الواردة عليه.

وكانت اللجنة قد استعرضت محضر اجتماعها السابق ووافقت عليه.

حضر الاجتماع مدير الجلسات محمد أبو هادي.
سبأ








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
أخبار: مركز الإنذار المبكر يتوّقع طقسًا باردًا
أخبار: صنعاء تحذّر الكيان من استمرار الإبادة
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة رئيس فرع المؤتمر بالمظفر
قضايا وآراء: البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
علوم وتقنية: علماء يكتشفون كوكب جديد
فنون ومنوعات: العثور على جثة ممثلة سورية
ثقافة: اتحاد الإعلاميين ينعي محمد عبدالعزيز
أخبار: صرف النصف الثاني من معاش يونيو ٢٠٢١
رياضة: ترتيب دوري أبطال أوروبا .. المتأهلون والراحلون
اقتصاد: تصاعد التوترات يرفع أسعار النفط
أخبار: ابو راس يلتقي مدير أطباء بلا حدود
رياضة: زلزال في عالم الكرة.. بلاتر يدعو لمقاطعة مونديال 2026
أخبار: منح الدفاع فرصة أخيرة في قضية "فلافور"
عربي ودولي: مصرع 3 ضباط شرطة شمال نيجيريا
رياضة: البرازيل تعتزم استضافة كأس العالم للأندية
أخبار: فلكي يمني يُحدد متى أول أيام رمضان
أخبار: أسوأ الأطعمة والمشروبات لضغط الدم
علوم وتقنية: 5 فوائد صحية للكَمُّون
أخبار: "أونروا": الحصول على المياه بغزة محدود
أخبار: توقعات باستمرار الأجواء الباردة والمغبرة
أخبار: الامين العام المساعد يطمئن على صحة الفقيه
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي نجيب العجي
علوم وتقنية: حشد علمي واسع في مؤتمر إيدك لطب الأسنان
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026