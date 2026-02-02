الإثنين, 02-فبراير-2026 الساعة: 09:44 م - آخر تحديث: 09:43 م (43: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - احتفلت جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية عصر اليوم بصنعاء بتخرج 492 طبيبا وطبيبة من طلابها، الدفعة الثالثة دفعة الشهيد الصماد.

جامعة 21 سبتمبر تحتفل بتخرج 492 طبيب وطبيبة

المؤتمرنت _ ابراهيم الحجاجي -
جامعة 21 سبتمبر تحتفل بتخرج 492 طبيب وطبيبة
احتفلت جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية عصر اليوم بصنعاء بتخرج 492 طبيبا وطبيبة من طلابها، الدفعة الثالثة دفعة الشهيد الصماد.

وخلال التكريم الذي حضره عضو المجلس السياسي الاعلى الاستاذ محمد النعيمي، بارك القائم بأعمال رئيس الوزراء العلامة محمد مفتاح للخريجين هذا الانجاز، حاثاً إياهم على التسلح بالإرادة والعزيمة كما تسلحوا بالعلم خلال الاعوام التي تحصلوا فيها على العلم والمعرفة، وأن يكونو عند مستوى القسم الذي أدوه واحترام وتقديس هذه المهنة الشريفة، التي أباح الله لهم كأطباء أن يعاينوا ويدخلو الى أعضاء الانسان.

وعبر مفتاح عن سعادته بتخرج هذه الدفعة التي تعكس النجاح الكبير للجامعة وما وصلت إليه خلال فترة وجيزة من تطور وإنجاز رغم الظروف الصعبة، مطمئنا أن الحكومة تعمل لتهيئة الميدان للخرجين وفق الامكانات المتاحة، معبرا عن شكره لقيادة الجامعة وكادرها الإداري والاكاديمي.

من جانبه أعرب نائب وزير التربية والتعليم والبحث العلمي الدكتور حاتم الدعيس، عن تقديره لجامعة 21 سبتمبر وقيادتها وإدارتها وكفاءاتها حيث استطاعت خلال فترة وجيزة من رفد الوسط الطبي بالعديد من الكوادر، خاصة عندما يكون الخريج مؤهل تأهيلا علميا عاليا، مشيدا بالتطوير المستمر الذي تشهده الجامعة وسعيها المستمر لتوفير بيئة تعليمية وأكاديمية متطورة، معتمدة على قدراتها الذاتية، مشيرا الى التزام الوزارة بدعم جامعة 21 سبتمبر وغيرها من الجامعات بحسب ما هو متاح لتطوير وتجويد التعليم العالي والاكاديمي، رغم الظروف الصعبة التي لن تحول عن التقدم والإنجاز.

من جهته أشار رئيس جامعة رئيس جامعة 21 سبتمبر للعلوم الطبية والتطبيقية الدكتور مجاهد معصار، الى رمزية هذه الدفعة من الخريجين التي تحمل اسم الشهيد الرئيس صالح الصماد، معبرا عن شكره للقيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء ومن قبلها حكومة الإنقاذ لوقوفهم الى جانب الجامعة حتى وصلت الى هذا المستوى الكبير من الانجاز، كما نوه الى مكانة وتضحيات الشهداء والجرحى الذين لولاهم لما وصلنا الى هذا اليوم.

وبارك معصار للخريجين تخرجهم من ميدان التعليم الى ميدان العمل بعد أن تم إعدادهم بشكل مؤهل وجودة عالية، مؤكدا أن الجامعة ستواصل تطوير بنيتها التحتية والفنية وبرامجها وبيئتها الإدارية والأكاديمية، حتى تكون القدوة والرائدة في كل تحركاتها الأكاديمية.

بدوره قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق الشيخ حسين حازب، أن ما حققته الجامعة منذ 2016 حتى 2026 يمثل معجزة بوصولها الى هذا المستوى الكبير من الإنجاز رغم الظروف الصعبة، وتخرج منها ما يقارب 1500 طبيب وطبيبة مؤهلين تأهيل عالي، بقيادة رئيس الجامعة الدكتور مجاهد معصار الذي تميز بإدارة الجامعة بروح الفريق الواحد.

وكانت عميد كلية الطب الدكتورة سلوى الغميري قد ألقت كلمة، حثت من خلالها الخريجين على مواصلة العلم والتأهيل، وأن يكونو خير سفراء للجامعة، وأن يعكسو على أرض الواقع ما قدمته الجامعة من جهود في سبيل تعليمهم وتأهيلهم ليكونو مخرجات ذات جودة عالية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
محافظات: تواصل المخيم الطبي بمستشفى العراقي
قضايا وآراء: البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
أخبار: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71,795
عربي ودولي: مستوطنون يقتحمون الأقصى
أخبار: مركز الإنذار المبكر يتوّقع طقسًا باردًا
أخبار: صنعاء تحذّر الكيان من استمرار الإبادة
أخبار: لبوزة يعزي بوفاة رئيس فرع المؤتمر بالمظفر
قضايا وآراء: البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
علوم وتقنية: علماء يكتشفون كوكب جديد
فنون ومنوعات: العثور على جثة ممثلة سورية
ثقافة: اتحاد الإعلاميين ينعي محمد عبدالعزيز
أخبار: صرف النصف الثاني من معاش يونيو ٢٠٢١
رياضة: ترتيب دوري أبطال أوروبا .. المتأهلون والراحلون
اقتصاد: تصاعد التوترات يرفع أسعار النفط
أخبار: ابو راس يلتقي مدير أطباء بلا حدود
رياضة: زلزال في عالم الكرة.. بلاتر يدعو لمقاطعة مونديال 2026
أخبار: منح الدفاع فرصة أخيرة في قضية "فلافور"
عربي ودولي: مصرع 3 ضباط شرطة شمال نيجيريا
رياضة: البرازيل تعتزم استضافة كأس العالم للأندية
أخبار: فلكي يمني يُحدد متى أول أيام رمضان
أخبار: أسوأ الأطعمة والمشروبات لضغط الدم
علوم وتقنية: 5 فوائد صحية للكَمُّون
أخبار: "أونروا": الحصول على المياه بغزة محدود
أخبار: توقعات باستمرار الأجواء الباردة والمغبرة
أخبار: الامين العام المساعد يطمئن على صحة الفقيه
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026