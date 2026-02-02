الإثنين, 02-فبراير-2026 الساعة: 09:44 م - آخر تحديث: 09:43 م (43: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
محافظات
المؤتمر نت -

تواصل المخيم الطبي بمستشفى العراقي

المؤتمرنت_ابراهيم الحجاجي -
تواصل المخيم الطبي بمستشفى العراقي
يتواصل الاقبال الكبير على المخيم الطبي الذي يقيمه مستشفى الدكتور هاشم العراقي في يومه الثالث بصنعاء.

وأوضح نائب مدير عام المستشفى الدكتور يحيى هاشم العراقي، أن المستشفى يقيم المخيم للمرة الرابعة على التوالي من إقامة مخيم كل عام، والذي يستهدف الفئات الفقيرة والأقل دخلا، وأن المخيم يشمل كافة التخصصات، حيث يستقبل المستشفى المعاينة مجانا، وتخفيضات كبيرة في مختلف التخصصات، وتوفير عدد من علاجات الامراض المزمنة مجانا مثل أدوية السكر والقلب وبعض أصناف المضادات الحيوية.

وقال إن المخيم منح تخفيضات كبرى في عدد من التخصصات، مثل الجراحة العامة والمناظير والقلب والقسطرة القلبية ومناظير الجهاز الهضمي والاوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وغيرها، كما أن المستشفى يوفر عدد من التخصصات النادرة مثل بطنة القلب والاوعية للاطفال وكذا المخ والاعصاب للاطفال أيضا.








