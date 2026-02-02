المؤتمرنت_ابراهيم الحجاجي -

تواصل المخيم الطبي بمستشفى العراقي

يتواصل الاقبال الكبير على المخيم الطبي الذي يقيمه مستشفى الدكتور هاشم العراقي في يومه الثالث بصنعاء.



وأوضح نائب مدير عام المستشفى الدكتور يحيى هاشم العراقي، أن المستشفى يقيم المخيم للمرة الرابعة على التوالي من إقامة مخيم كل عام، والذي يستهدف الفئات الفقيرة والأقل دخلا، وأن المخيم يشمل كافة التخصصات، حيث يستقبل المستشفى المعاينة مجانا، وتخفيضات كبيرة في مختلف التخصصات، وتوفير عدد من علاجات الامراض المزمنة مجانا مثل أدوية السكر والقلب وبعض أصناف المضادات الحيوية.



وقال إن المخيم منح تخفيضات كبرى في عدد من التخصصات، مثل الجراحة العامة والمناظير والقلب والقسطرة القلبية ومناظير الجهاز الهضمي والاوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وغيرها، كما أن المستشفى يوفر عدد من التخصصات النادرة مثل بطنة القلب والاوعية للاطفال وكذا المخ والاعصاب للاطفال أيضا.