الجمعة, 06-فبراير-2026 الساعة: 10:07 م - آخر تحديث: 09:33 م (33: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
مغتربون
حوار
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
عربي ودولي
كتب ودراسات
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - طقس بارد وتحذير من الساعات المقبلة

طقس بارد وتحذير هام من الساعات المقبلة

المؤتمرنت -
طقس بارد وتحذير هام من الساعات المقبلة
توقّع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر أن تشهد مختلف مناطق اليمن طقساً متبايناً خلال الـ24 ساعة القادمة، ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم غدٍ الخميس 5 فبراير 2026م.

وأكد المركز أن المرتفعات الجبلية ستشهد طقساً بارداً أثناء الليل والصباح الباكر على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء وشمال إب، وهضاب شبوة، حضرموت والمهرة، بينما يكون الطقس بارداً نسبياً على أجزاء من مرتفعات حجة، المحويت، ريمة، تعز والضالع. كما يُتوقع تشكّل سحب ركامية قد يصاحبها هطول أمطار متفرقة على أجزاء من سلسلة المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والوسطى خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وفي المناطق الساحلية، أشار المركز إلى طقس غائم جزئياً بشكل عام، مع نشاط للرياح على وسط وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب، تصل سرعتها إلى نحو 30 عقدة، ما يؤدي إلى اضطراب البحر وارتفاع الموج، إضافة إلى إثارة الأتربة والرمال في المناطق المحاذية لوسط وجنوب الساحل الغربي.

أما المناطق الصحراوية، فتوقّع المركز أن يسودها طقس صحو يميل إلى البرودة نسبياً أثناء الليل والصباح الباكر، مع رياح معتدلة السرعة قد تكون مثيرة للأتربة والرمال أحياناً.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تراجع أسعار الغذاء عالمياً
اقتصاد: ارتفاع الذهب واستقرار الفضة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة
رياضة: نتائج قرعة نصف نهائي كأس إسبانيا
اقتصاد: استقرار أسهم أوروبا
عربي ودولي: مرصد يحذّر من شرعنة الإبادة في غزة
فنون ومنوعات: شيرين توجّه رسالة إلى جمهورها
رياضة: صراع الصدارة يتجدد في الليغا
عربي ودولي: الصليب الأحمر: الاحتياجات بغزة هائلة
اقتصاد: تراجع حاد لأسعار الذهب والفضة
عربي ودولي: روسيا وأوكرانيا تتبادلان إسقاط المسيرات
عربي ودولي: 71851 شهيداً في غزة منذ 7 أكتوبر
أخبار: فعالية لهيئة الزكاة ومركز القلب العسكري
فنون ومنوعات: اكتشاف كوكب شبيه بالأرض
علوم وتقنية: 6 أسباب تجعل القهوة مفيدة لقلبك
عربي ودولي: مستوطنون صهاينة يقتحمون الأقصى
عربي ودولي: أوتشا: إعادة فتح معبر رفح خطوة مهمة
عربي ودولي: شهداء وجرحى بغارات اسرائيلية على غزة
عربي ودولي: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 71803
أخبار: تحذير من تصاعد الاعتداءات ضد الفلسطينيين
فنون ومنوعات: مريض يعيش 48 ساعة بلا رئتين
مجتمع مدني: ما تأثير القهوة على مرضى السكري؟
أخبار: الإفراج عن 113 سجيناً بمناسبة رمضان
محافظات: تواصل المخيم الطبي بمستشفى العراقي
أخبار: جامعة يمنية تحتفل بتخرج دفعة من طلابها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026