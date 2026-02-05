الجمعة, 06-فبراير-2026 الساعة: 10:07 م - آخر تحديث: 09:33 م (33: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
أخبار
المؤتمر نت - إعـلان صرف معاشات فبراير في صنعاء

خبر سار.. بدء صرف معاشات فبراير في صنعاء

المؤتمرنت -
خبر سار.. بدء صرف معاشات فبراير في صنعاء
دشّنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم، عملية صرف معاشات شهر فبراير 2026م – شعبان 1447هـ، لمستفيدي التقاعد والعجز والوفاة في القطاعين الخاص والمختلط، في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الحرة.

وأوضحت المؤسسة في بيان صادر عنها، أن عملية الصرف تتم عبر "كاك بنك" وفروعه ومكاتبه في مختلف المحافظات.

وأكدت أن تقديم صرف المعاشات في بداية كل شهر، يأتي في إطار حرص المؤسسة على توفير حياة كريمة لأسر المؤمن عليهم، وتجسيداً لدورها الاجتماعي والتكافلي في إعانتهم على تلبية متطلبات المعيشة بصورة مستقرة ومنتظمة.

وبينت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن هذا الإجراء يأتي أيضا في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها لتعزيز منظومة الأمان الاجتماعي، وتأكيد التزامها بصرف المعاشات في مواعيدها، رغم الظروف الصعبة، بما يرسخ مبدأ العدالة والرعاية المتواصلة لأسر المؤمن عليهم.








